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¡Tierra a la vista! Piratas de Veracruz llegará a la Expansión

Esto fue confirmado por el periodista de TV Azteca, David Medrano, quien adelantó que los veracruzanos tomarán el lugar del Celaya

  • 18
  • Marzo
    2026

Ya pasaron seis años desde que desapareció una de las franquicias más históricas del fútbol mexicano: los Tiburones Rojos de Veracruz; no obstante, su regreso está muy cerca de concretarse... más o menos.

Y es que el fútbol profesional volverá al puerto la próxima temporada, pero no con el club que todos conocemos y tampoco será en primera división. En su lugar, el retorno sería con el equipo de los Piratas de Veracruz en la Liga Expansión.

Esto fue confirmado por el periodista de TV Azteca, David Medrano, quien adelantó que los veracruzanos tomarán el lugar del Celaya, que busca cambiar de sede en busca de nuevas oportunidades.

Como no podía ser de otra forma, el equipo jugará en el recientemente renovado estadio Luis "Pirata" Fuente, que este martes celebró su aniversario 59.

Según informó, este cambio ya fue aprobado por la Asamblea de Dueños, en la cual también se comentó que Cimarrones, Tepatitlán, Alebrijes y Lobos de Tlaxcala buscan cambiar de sede.

Este cambio se unirá al de Atlante, que regresará a la Liga MX tomando el puesto del Mazatlán, que vive su último certamen en el fútbol profesional.


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