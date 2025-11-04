Cerrar X
Deportes

Podrían perder tres puntos por no cumplir con la Regla de Menores

Mazatlán, Cruz Azul, Monterrey, Toluca y Tigres aún no cumplen con los mil 170 minutos obligatorios para jugadores sub-22 y arriesgan una sanción de tres puntos

  • 04
  • Noviembre
    2025

A solo una jornada del cierre de la fase regular del Apertura 2025, cinco clubes de la Liga MX corren el riesgo de ser sancionados por no cumplir con la Regla de Menores, que exige mil 170 minutos acumulados por jugadores de 22 años o menos.

Los equipos involucrados son Mazatlán, Cruz Azul, Monterrey, Toluca y Tigres, todos con distintos grados de atraso. De no alcanzar la cifra exigida, podrían perder tres puntos en la mesa, lo que alteraría el acomodo final rumbo a la Liguilla.

Tigres y Toluca, los más presionados

Los equipos más comprometidos son Toluca y Tigres, que aún deben 174 y 215 minutos, respectivamente.

Toluca tendrá que arriesgarse y alinear juveniles en su duelo clave contra América, mientras que Tigres enfrentará a Atlético de San Luis obligado a sumar tiempo con jugadores jóvenes.

Una reducción de tres puntos podría ser fatal para ambos clubes, que aún buscan asegurar su lugar directo en la Liguilla.

Cruz Azul y Monterrey no quieren sorpresas

Cruz Azul, actual líder del torneo, necesita 61 minutos para ponerse al corriente. La Máquina jugará “de local” ante Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, luego de que el Olímpico Universitario no pudiera utilizarse por cuestiones contractuales.

Por su parte, Monterrey, que pelea por mejorar su posición en la tabla, buscará sumar los 111 minutos faltantes en su visita a Chivas. Una sanción podría complicar sus aspiraciones de clasificar entre los primeros cuatro.

Mazatlán, a un paso del objetivo

El conjunto mazatleco es el que menos preocupa, pues solo le falta un minuto para cumplir con la normativa. Su duelo ante Necaxa en casa parece el escenario ideal para resolver la situación, aunque ya sin aspiraciones de avanzar al Play In.

Cabe señalar que la Regla de Menores, instaurada para impulsar el desarrollo de talento joven en el fútbol mexicano, podría terminar alterando el panorama final del Apertura 2025.

 


