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Tamaulipas

Alertan por lluvias continuas de lunes a miércoles en Matamoros

Francisco Ponce, de Cruz Roja, llamó a la población a resguardarse, evitar zonas de riesgo y estar atenta, ya que podrían presentarse fallas eléctricas

  • 15
  • Junio
    2026

Ante el pronóstico de lluvias continuas durante los próximos tres días, autoridades de emergencia hicieron un llamado a la población para mantenerse resguardada y tomar medidas preventivas. 

El coordinador de socorros de la Cruz Roja delegación Matamoros, Francisco Ponce, informó que, de acuerdo con el sistema meteorológico, se esperan precipitaciones desde este lunes y hasta el miércoles en el municipio. 

Señaló que, debido a estas condiciones, es importante que la ciudadanía permanezca alerta y evite exponerse a situaciones de riesgo, especialmente en zonas propensas a inundaciones o encharcamientos. 

Asimismo, explicó que durante este tipo de fenómenos es común que se registren fallas en el suministro eléctrico en algunos sectores, lo que puede dificultar la comunicación con los servicios de emergencia a través del número 911. 

Ante este escenario, indicó que personal de la Cruz Roja, en coordinación con Protección Civil, realizará patrullajes en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de brindar atención inmediata a quienes lo requieran. 

Finalmente, reiteró el exhorto a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a actuar con responsabilidad para prevenir incidentes durante este periodo de lluvias.


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