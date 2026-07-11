Trinidad y Tobago abre la puerta a centros de datos de EUA

Las tres iniciativas podrían generar más de 5 mil empleos durante las etapas de construcción, desarrollo y operación, de acuerdo con las estimaciones oficiales

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Trinidad y Tobago dio un paso hacia el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica al firmar acuerdos con empresas de Estados Unidos para desarrollar grandes centros de datos e instalaciones enfocadas en inteligencia artificial, una estrategia con la que busca diversificar su economía y posicionarse como un referente digital en el Caribe.

Los memorandos de entendimiento fueron suscritos con las compañías Hummingbird AI Holdings, de Florida, y Ernst & Young LLP, de Nueva York. De acuerdo con las autoridades, se trata de los primeros acuerdos de este tipo alcanzados por un país caribeño para impulsar proyectos de esta magnitud.

Proyectan centros de datos con capacidad de 450 megavatios

El convenio con Ernst & Young establece las bases para desarrollar un centro de datos de 300 megavatios, mientras que Hummingbird AI Holdings trabajará en una instalación especializada en inteligencia artificial con capacidad de 150 megavatios.

En conjunto, ambos proyectos sumarían 450 megavatios de capacidad instalada, lo que convertiría a Trinidad y Tobago en uno de los mercados con mayor infraestructura de este tipo en la región.

Las autoridades explicaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia para atraer inversiones vinculadas con la transformación digital, el almacenamiento de información y los servicios asociados a la inteligencia artificial.

Gobierno busca diversificar la economía

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar destacó que la llegada de estas inversiones permitirá ampliar las oportunidades económicas del país, históricamente dependiente de la industria energética.

Además de los proyectos tecnológicos, el Gobierno firmó un tercer acuerdo con la empresa estadounidense Pinnacle Steel and Vanadium Corporation, con el propósito de continuar las gestiones para reactivar una planta de hierro y acero recientemente adquirida por la compañía.

En conjunto, las tres iniciativas podrían generar más de 5 mil empleos durante las etapas de construcción, desarrollo y operación, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

Proyecto genera inquietud por su impacto ambiental

El anuncio también abrió un debate sobre los desafíos que implicaría la operación de centros de datos de gran escala, especialmente por el elevado consumo de electricidad y agua que requieren este tipo de instalaciones para mantener en funcionamiento miles de servidores y sistemas de enfriamiento.

Las preocupaciones cobran relevancia debido a que Trinidad y Tobago enfrenta desde hace años problemas de abastecimiento de agua, con comunidades donde el suministro es intermitente y gran parte de la población depende de sistemas de almacenamiento doméstico.

Especialistas y activistas han señalado que el crecimiento de este tipo de infraestructura deberá ir acompañado de una planeación que garantice la disponibilidad de recursos y minimice el impacto ambiental, particularmente en un contexto donde la demanda mundial de centros de datos continúa aumentando por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

El Gobierno trinitense informó que las autoridades estadounidenses participaron como facilitadoras durante las negociaciones que permitieron concretar los acuerdos con las empresas involucradas.

Con esta estrategia, Trinidad y Tobago busca consolidarse como un nuevo polo regional para el desarrollo tecnológico, combinando inversiones en inteligencia artificial, infraestructura digital e industria manufacturera como parte de su plan de crecimiento económico.