Pospone Jakub Mensik el título número 100 de Djokovic en Miami

El tenista checo Jakub Mensik dio la gran sorpresa en la final del Masters 1,000 de Miami este domingo, al derrotar a Novak Djokovic en un partido vibrante que terminó con un doble (7-6(4), 7-6(4)) a favor del checo.

A sus 19 años, Mensik no solo conquistó su primer título ATP, sino también venció en la final al ganador de 24 "Grand Slams" y frenó la marcha hacia su ansiado título número 100, un logro que lo habría colocado aún más cerca de las leyendas Jimmy Connors y Roger Federer.

Con un juego agresivo y una notable resistencia mental, el joven talento logró imponerse en dos desempates ante el serbio, quien buscaba su séptima corona en Miami.

His time is NOW! 🏆



Mensik claims his first EVER ATP Tour title. pic.twitter.com/13TJD7HFYU