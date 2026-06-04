Rosalía pospone conciertos en EUA por emergencia familiar

La cantante española Rosalía pospuso tres conciertos programados en Florida debido a una emergencia familiar, informó la organización de los eventos, lo que obliga a modificar el arranque de la etapa norteamericana de su gira mundial Lux.

Los recintos de Miami y de Orlando comunicaron que la artista no podrá presentarse en las fechas previstas para el 4 y 6 de junio en Miami, ni el 9 de junio en Orlando, debido a una situación personal que le impide continuar con su agenda inmediata.

“Debido a una emergencia familiar, Rosalía tiene que posponer sus próximos shows en Miami los días 4 y 6 de junio. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. A medida que el recorrido explora la reprogramación, por favor, mantengan sus boletos”, señalaron los recintos a través de redes sociales.

Afecta el arranque de la gira en Norteamérica

La intérprete de 33 años se preparaba para iniciar la fase norteamericana de "Lux", una gira que contempla presentaciones en 11 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Los conciertos suspendidos representan las primeras fechas de este recorrido internacional, por lo que la producción trabaja en encontrar nuevas fechas para que los espectáculos puedan realizarse más adelante.

Hasta el momento, ni Rosalía ni su equipo han ofrecido detalles sobre la naturaleza de la emergencia familiar que motivó el aplazamiento de los eventos.

Los organizadores pidieron a los asistentes conservar sus boletos mientras se anuncian las nuevas fechas.

“Lux”, el proyecto más ambicioso de su carrera

El aplazamiento ocurre en un momento clave para la artista catalana. "Lux", publicado en noviembre de 2025, marcó una nueva etapa en su trayectoria al incorporar una propuesta musical más experimental, con una fuerte presencia de arreglos sinfónicos, influencias de música sacra y composiciones interpretadas en varios idiomas.

El álbum fue recibido con elogios por parte de la crítica especializada, que destacó la capacidad de Rosalía para reinventar su sonido sin perder la identidad artística que la convirtió en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

El éxito de "Lux" también se reflejó en la temporada de premios. En marzo pasado, Rosalía fue distinguida como Artista Internacional del Año en los BRIT Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical.

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