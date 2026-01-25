NBA pospone partidos de fin de semana por tormenta invernal

La NBA pospuso este domingo dos partidos en Memphis y Milwaukee debido a una tormenta invernal que ha generado condiciones de viaje peligrosas en gran parte de Estados Unidos.

El duelo entre los Dallas Mavericks y los Milwaukee Bucks fue suspendido luego de que el equipo de Texas intentara volar en dos ocasiones sin éxito.

Horas antes, también se aplazó el encuentro entre los Denver Nuggets y los Memphis Grizzlies. Ninguno de los partidos tiene aún fecha de reprogramación.

Además, la NBA también modificó los horarios de dos juegos de este lunes: los 76ers vs. Hornets se jugará a las 14:00 horas, y Pacers vs. Hawks a las 12:30 horas, ambos adelantados por la emergencia climática.

La tormenta ha provocado nieve, lluvia helada y apagones, especialmente en la zona de Memphis, donde las autoridades pidieron a la población evitar salir.

También se registraron múltiples aplazamientos en la G League y en el baloncesto universitario.

Estos ajustes se suman a otros cambios realizados en los últimos días, incluido el aplazamiento del partido entre Warriors y Timberwolves de este sábado, por motivos de seguridad tras un tiroteo ocurrido cerca del estadio de Minnesota.

