Promesa mundialista juega por el sueño de su hermana

Yan Diomandé convirtió el dolor por la muerte de Roxane en su mayor motivación y hoy disputa el Mundial 2026 con Costa de Marfil

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Antes de convertirse en una de las jóvenes promesas del futbol marfileño, la mayor preocupación de Yan Diomandé era no hacer ruido mientras veía partidos de futbol durante la madrugada.

“Veía fútbol en la oscuridad y soñaba”, escribió recientemente en The Players Tribune.

El atacante de Costa de Marfil recuerda una infancia marcada por la felicidad, en la que jugaba con unas sencillas sandalias blancas antes de recibir sus primeros botines, una experiencia que hoy considera parte de sus raíces.

Como cualquier niño, soñaba con un futuro mejor. Esos sueños los compartía con su hermana menor, Roxane, quien fue la primera en creer ciegamente en su talento.

“¿Recuerdas cuando soñábamos con mudarnos a Francia? Ir de compras, tener nuestro propio departamento y que yo fuera un futbolista rico, con autos y una casa grande”, escribió Diomande en su emotiva carta.

“Fuiste tú quien siempre creyó que podía ser el próximo Cristiano Ronaldo, cuando todos los demás se reían”, recordó.

El camino hacia el profesionalismo estuvo lleno de obstáculos. Realizó pruebas en clubes como Chelsea, Rangers y Crystal Palace, pero las respuestas siempre fueron negativas.

“Mi visa expiró, mi sueño parecía haber terminado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos”, relató.

Poco después llegó una nueva oportunidad con el Leganés, un momento que ambos celebraron entre lágrimas, esta vez de felicidad.

Sin embargo, la alegría duró poco.

Semanas después de debutar frente al Real Madrid, Diomande recibió la noticia más dolorosa de su vida: Roxane falleció a los 15 años de edad.

“Ya no siento nada. Es como si hubiera dejado de ser humano. Desde tu muerte me siento vacío”, confesó.

Hasta hoy, el futbolista asegura que siguen sin existir respuestas claras sobre lo ocurrido, una incertidumbre que lo acompaña junto con un profundo sentimiento de culpa.

Ante esa realidad hizo una promesa: mantener vivo el nombre de su hermana.

Esa promesa cobra un significado especial durante su primera Copa Mundial de la FIFA con la selección de Costa de Marfil.

“Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Quiero que sepas que me aseguraré de que tu recuerdo perdure. Haré que todo el mundo conozca tu nombre. Todo lo que hago en el campo de futbol es por ti”, expresó.

Diomande reconoce que Roxane no alcanzó a ver todo lo que ha conseguido: competir al máximo nivel europeo y compartir escenarios con figuras como Kylian Mbappé.

Pero, más allá del reconocimiento y de los rumores sobre un posible traspaso millonario, asegura que su mayor motivación sigue siendo demostrar que su hermana siempre tuvo razón.

“El campo es el único lugar donde me siento como en casa. Es donde puedo hablar contigo. Ojalá siguieras aquí para decirte: ‘¡Lo logramos!’ ”, escribió.

“Voy a cumplir lo que predijiste, te lo juro. Incluso antes de que tuviera unos botines de verdad, le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento”, redactó el ahora jugador del equipo Red Bull Leipzig de la Bundesliga de Alemania.