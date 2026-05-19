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Promesa de Túnez no irá al Mundial porque su padre no lo permitió

Túnez vivió una situación inédita luego de que Louey Ben Farhat, una de las mayores promesas del futbol tunecino, quedara fuera de la convocatoria

  • 19
  • Mayo
    2026

La Selección de Túnez protagoniza una de las historias más inesperadas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Louey Ben Farhat, delantero de apenas 19 años y considerado una de las grandes joyas del futbol tunecino, no disputará el torneo luego de que su propio padre rechazara la convocatoria.

La situación fue revelada por el técnico Sabri Lamouchi, quien reconoció públicamente su sorpresa y molestia por la decisión tomada por el entorno familiar del futbolista.

Durante una conferencia de prensa, el estratega tunecino explicó que recibió una llamada directamente del padre del jugador para informarle que no aceptaría la convocatoria mundialista.

“Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco contestó. Es una falta de respeto”, declaró Lamouchi.

Las palabras del entrenador rápidamente generaron reacciones en medios y redes sociales, donde aficionados cuestionaron la decisión de impedir que el joven delantero dispute el torneo más importante de selecciones.

El temor: frenar un salto a la Bundesliga

Aunque la explicación oficial señala que Ben Farhat aún es “demasiado joven” para soportar la presión de un Mundial absoluto, distintos reportes en Alemania apuntan a otro motivo detrás de la decisión.

De acuerdo con medios deportivos alemanes, varios clubes importantes de la Bundesliga siguen de cerca al atacante del Karlsruher, equipo de la segunda división alemana.

El entorno familiar del futbolista temería que una lesión o una mala actuación en el Mundial pudiera afectar una futura transferencia este mismo verano.

La decisión ha generado debate debido a que Ben Farhat posee doble nacionalidad, alemana y tunecina, y era visto como una de las apuestas más prometedoras para renovar el ataque del conjunto africano.

Una joya que comenzaba a ilusionar

Louey Ben Farhat se desempeña como atacante ofensivo y ha llamado la atención por su velocidad, capacidad de desequilibrio y proyección en el futbol alemán.

Su crecimiento en el Karlsruher lo colocó rápidamente en el radar de la selección absoluta de Túnez, que buscaba incorporarlo para el Mundial de 2026 como parte de una nueva generación.

Sin embargo, la posibilidad de verlo debutar en la Copa del Mundo tendrá que esperar.

Túnez jugará en Monterrey

La selección tunecina formará parte del Grupo F del Mundial 2026, donde enfrentará a Suecia, Japón y Países Bajos.

Además, Túnez tendrá actividad en Monterrey durante la fase de grupos del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.


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