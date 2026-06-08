Pumas hace oficial la salida de Efraín Juárez

Efraín Juárez ya no es más director técnico de Pumas.

Después de semanas de especulaciones sobre su futuro, el Club Universidad Nacional confirmó este lunes la salida del estratega mexicano, quien puso fin a una etapa de un año y tres meses al frente del conjunto auriazul.

La institución anunció la decisión mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que informó que ambas partes sostuvieron conversaciones antes de acordar la conclusión del proyecto deportivo.

"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales", señaló el club.

Pumas confirma el adiós de Efraín Juárez

En el mismo mensaje, la directiva aseguró que continuará trabajando para fortalecer al equipo de cara al próximo torneo y adelantó que en los próximos días se dará a conocer al nuevo entrenador.

"En los próximos días se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al torneo Apertura 2026", agregó la institución universitaria.

Una de las razones que habrían influido en la decisión de Juárez fue la falta de un acuerdo para extender su contrato, el cual expiraba en diciembre de este año. La demora en las negociaciones con la directiva habría generado inconformidad en el técnico mexicano.

Bajo su dirección, los universitarios alcanzaron una final de Liga MX por primera vez en seis años, reavivando la ilusión de una afición que veía en el proyecto una oportunidad para volver a pelear por campeonatos.

Esteban Solari aparece como posible sustituto

Tras hacerse oficial la salida de Juárez, comenzaron a surgir nombres para ocupar el banquillo auriazul. Uno de los que más fuerza ha tomado es el de Esteban Solari, exjugador de Pumas y quien recientemente oficializó su salida de Pachuca.

Mientras la directiva define al nuevo estratega, Pumas inicia una nueva etapa con el reto de mantener el nivel competitivo alcanzado en los últimos torneos y construir un proyecto que le permita volver a luchar por el campeonato en el Apertura 2026.

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