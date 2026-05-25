Efraín Juárez ya no sería entrenador de Pumas

La historia entre Pumas y Efraín Juárez habría llegado a su fin.

Y es que, la noche de este lunes comenzó a trascender que, a un día de haber perdido la final del Clausura 2026, Efraín Juárez ya no sería más el director técnico de Pumas.

De acuerdo con Alejandro Gómez de W Deportes, "Efrastoteles" habría decidido dejar la dirección técnica del conjunto universitario a partir de este momento.

Sin un anuncio oficial de Pumas o un mensaje del propio estratega, esta declaración se viralizó en redes sociales.

Esta presunta renuncia se da apenas un día después de que Pumas perdiera la final 2-1 contra Cruz Azul, en un juego que los celestes remontaron en el tiempo de compensación.

Hasta el momento, lo único que es cierto es que el cuerpo técnico de Pumas se concentró este lunes en Cantera, junto a sus jugadores, con quienes dialogaron sobre lo sucedido en el partido de este domingo.

De dicha reunión se reportó que, aunque Efraín se mostró triste por la derrota, no habría dado pistas de una posible salida.

De confirmarse su salida, Juárez dejaría al club auriazul después de 60 partidos dirigidos, en los que ganó 24, empató 19 y perdió en 17 ocasiones, además de un subcampeonato de Liga MX.

Saldría con dirección a Bélgica.

Previo a estos rumores y a la propia final del Clausura 2026, ya existían especulaciones sobre su salida a Europa, específicamente a Países Bajos o Bélgica.

Sin embargo, toda esta situación ha generado que estos rumores vuelvan a tomar fuerza y que sea vinculado con el Standard de Lieja o al Club Brujas en la liga de Bélgica, además de un posible interés de un club de la MLS donde ya trabajó como asistente en New York City FC.

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