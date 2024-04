¿Que necesita Tigres y Rayados para su pase directo a Liguilla?

Este fin de semana se jugará la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, la Fecha 17, en la que se definirá qué equipos entran de manera directa a la Liguilla (los primeros seis lugares de la Tabla General) y los que disputarán el Play-In (los clubes que se ubiquen del sitio siete al 10).

En este momento, Rayados y Tigres están en zona de Liguilla, ya que Monterrey se ubica en el cuarto puesto y ‘La U’ navega en el quinto escalón.

Sin embargo, existe el riesgo de caer al Play-In por lo cerrado que está el pelotón, debido a que no hay más de tres puntos de diferencia entre el cuarto y el noveno puesto de la clasificación.

La fórmula es fácil: si los conjuntos de la Sultana del Norte ganan sus partidos de este fin de semana van directo a la Fiesta Grande, de lo contrario tienen que esperar combinación de resultados para no caer al Play-In.

En la Jornada 17, los de la UANL reciben el sábado Xolos, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, y La Pandilla visita el domingo a Necaxa, a las 18:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

FICHAS

Futbol

Liga MX

Torneo Clausura 2024

Fase regular - Fecha 17

Tigres Vs. Xolos

Estadio Universitario

19:00 horas - sábado

TUDN

Necaxa Vs. Rayados

Estadio Victoria

18:00 horas - domingo

IZZI

ESCENARIOS

RAYADOS

* Va a Liguilla directa si…

- Vence al Necaxa.

- Empata ante Necaxa, y Chivas no gana ante Atlas.

- Pierde ante Necaxa, y Tigres, Pachuca y Chivas caen ante Xolos, Mazatlán y Atlas, respectivamente, y que Pumas no gane por cinco o más goles de diferencia ante Querétaro.

Monterrey: por diferencia de goles aspira al tercer lugar del pelotón, aunque si derrota por siete goles o más goles de diferencia a los de Aguascalientes puede treparse al liderato, en caso de que América y Toluca pierdan ante Puebla y Cruz Azul, respectivamente.

TIGRES

* Va a Liguilla directa si…

- Derrota a Xolos.

- Empata ante Xolos, y Chivas no gana ante Atlas, que Necaxa no gane ante Rayados, y Pumas no gane por cuatro o más goles de diferencia ante Querétaro.

- Pierde ante Xolos, y Chivas pierda ante Atlas, Necaxa no gane ante Rayados, y Pumas no gane ante Querétaro.

Los felinos: ya no pueden hacerse de los primeros dos puestos, aunque en caso de derrotas de Rayados y Cruz Azul pueden escalar hasta la tercera plaza.

