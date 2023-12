Qué regalo de Navidad: la Final de Tigres Vs. América

A unos días de la Nochebuena y Navidad, los aficionados de Tigres ya recibieron su regalo por adelantado, con la Final que disputarán los de la UANL y el América, en la Liguilla del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Esta será la séptima serie por el título que disputen ambos clubes en torneos oficiales; en las seis ya celebradas, las Águilas han ganado cuatro, por dos de los felinos.

* COPA MÉXICO 1975-1976

Tigres 3-2 América (marcador global)

Bajo el mando del timonel peruano Claudio Lostanau, los felinos vencieron 3-2 al América. El juego de Ida de la Final terminó 2-1 en favor del cuadro de Coapa, conjunto que aprovechó la localía gracias a los goles de Carlos Reinoso y Alcindo Martha de Freitas; de parte de los auriazules, hizo el del descuento Alfredo Jiménez, un tanto que a la postre significaría muchísimo. La definición quedó para el 4 de octubre de 1975. Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, empezaron a creérsela desde muy temprano, el brasileño Raymundo Correa ''Lola'' anotó de penal apenas al minuto tres, un gol más y la gloria era suya. El tanto de la victoria llegó a seis minutos del silbatazo final, Edmundo Manzotti, quien había ingresado de relevo, fue el héroe al rematar fuera del área y enviar al ángulo superior derecho el esférico, inalcanzable para Néstor Verderi, portero de las Águilas. Fue así como el conjunto de Tigres se convirtió en el primer campeón del norte del país.

* INTERLIGA 2007

América 4-2 Tigres (en penales)

En el certamen que servía para clasificar a Copa Libertadores, los azulcrema lograron superar a los Tigres que eran dirigidos por Mario Carrillo. En el partido disputado en Carson, California, América, que tenía entre sus filas a Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas y al joven Guillermo Ochoa, vencieron en la Final a la plantilla del ‘Volcán’ en tanda de penales.

* TORNEO APERTURA 2014

América 3-1 Tigres (marcador global)

América y Tigres se enfrentaron por primera vez por el título del balompié azteca en la historia de los torneos cortos y el partido de Ida ilusionó a los aficionados felinos con las posibilidades de vencer a las Águilas en la Gran Final. Sin embargo, América mostró su grandeza en la Vuelta en el Estadio Azteca. Con gol de Joffre Guerrón, Tigres ganó el primer duelo de la serie y los dirigidos por Ricardo Ferretti viajaron a la Ciudad de México con el sueño de ser Campeones, pero el escuadrón de Coapa dirigido por Antonio Mohamed no tuvo piedad de los felinos en el Coloso de Santa Úrsula y se proclamaron Campeones de la Liga MX con una contundente victoria por 3-0.

* CONCACHAMPIONS 2016

América 4-1 Tigres (marcador global)

La afición de Tigres soñaba con ganar su primer título internacional, pero las Águilas fueron muy superiores en toda la serie. El América de Ignacio Ambriz firmó una actuación dominante ante unos Tigres del ''Tuca'' Ferretti, que decepcionaron a todos sus seguidores. En el ‘Volcán’, Darío Benedetto y Osvaldo Martínez le dieron el triunfo al América, y en la Vuelta, André-Pierre Gignac ilusionó a los aficionados con una anotación antes del final del primer tiempo, no obstante, Michael Arroyo y Osvaldo Martínez aparecieron en la segunda parte y le dieron a las Águilas una nueva ‘Conca’ a sus vitrinas.

* TORNEO APERTURA 2016

Tigres 3-0 América (en penales)

Con Ricardo Antonio La Volpe, América soñaba con volver a vencer a Tigres en una Final y la serie por el título del Apertura 2016 estuvo marcada por diputarse en Navidad. Las Águilas del ''Bigotón'' disputaron la Ida en el Estadio Azteca y lograron rescatar un empate luego que André-Pierre Gignac abriera el marcador. En la Vuelta, disputada en el 'Volcán', el partido no se resolvió en el tiempo regular y Edson Álvarez, quien en ese momento era uno de los prospectos más interesantes del futbol mexicano, consiguió la primera anotación del partido en el primer tiempo extra. América parecía que volvería a derrotar a Tigres en la serie por el título, pero segundos antes de terminar el segundo tiempo extra, Jesús Dueñas empató el duelo con un remate de cabeza. En la tanda de penales, los jugadores de Tigres acertaron sus disparos mientras que los futbolistas azulcrema fallaron sus penales y los felinos finalmente lograron vencer al América en una Final.

* CAMPEÓN DE CAMPEONES 2019

América 6-5 Tigres (en penales)

Con Miguel Herrera en el banquillo, América se enfrentó a los Tigres de Ferretti para definir al mejor equipo de la Liga MX. En compromiso disputado en el Dignity Health Sports Park, felinos y águilas no se hicieron daño en el tiempo regular y el título se tuvo que resolver en tanda de penales. Después de 17 disparos, Agustín Marchesín, exportero del América, consiguió marcar el penal que le dio el triunfo a las Águilas. De esta manera, el conjunto de Coapa volvió a ganar una final a Tigres.

* TORNEO APERTURA 2023

América ¿-? Tigres

Será la tercera ocasión que Tigres y América se enfrenten por el título del balompié azteca en Liga y se posiciona, junto a la serie de Toluca Vs. Santos, como la Final más repetida en la historia de los torneos cortos. Por debajo de estas series están las Finales que han disputado Chivas y Tigres (Clausura 2017 y Clausura 2023), América Vs. Cruz Azul (Clausura 2013 y Apertura 2018), Cruz Azul Vs. Santos (Clausura 2008 y Guardianes 2021), Monterrey Vs. Santos (Clausura 2009 y Clausura 2012) y Toluca Vs. Morelia (Invierno 2000 y Apertura 2002).

FICHA

Futbol soccer

Liga MX

Torneo Apertura 2023

Liguilla - La Final

Juego de Ida

Tigres Vs. América

Estadio Universitario

20:55 horas - Este jueves

Azteca 7

aztecadeportes.com

App Azteca Deportes

