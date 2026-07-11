Con una estatura de 1.95 metros, Haaland posee una combinación inusual de potencia, velocidad explosiva y agilidad dentro del área

Inicio / Deportes / ¿Quién es Erling Haaland? El 'Androide' del Mundial FIFA 2026™

Erling Braut Haaland se ha consolidado como uno de los delanteros más dominantes del fútbol mundial, pero se ha convertido en un personaje muy notado en redes sociales por su destacable participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Nacido el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, pero de nacionalidad noruega, el atacante del Manchester City destaca por su imponente físico y una capacidad goleadora que desafía la lógica de las ligas más competitivas del planeta.

Perfil futbolístico y características principales

Con una estatura de 1.95 metros, Haaland posee una combinación inusual de potencia, velocidad explosiva y agilidad dentro del área. Sus principales virtudes técnicas y tácticas incluyen:

Olfato goleador: Su posicionamiento y lectura de juego le permiten anticipar los movimientos de los defensores.

Remate implacable: Domina el golpeo de primera intención con su pierna izquierda, el juego aéreo y los tiros cruzados de derecha.

Desmarques de ruptura: Su zancada larga lo hace devastador al espacio, destruyendo líneas defensivas en transiciones rápidas.

Una máquina de goles

A pesar de todo lo que se diga de sus cualidades físicas y técnicas, realmente lo más impresionante del noruego es su capacidad goleadora, la cual está a la altura de la de otras leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Romário.

Con el Molde de su país jugó apenas 50 partidos y marcó 20 goles, algo insólito para un adolescente. Su poder goleador lo llevó al Salzburgo de Austria, donde nuevamente la rompió toda, pues jugó solo 27 encuentros en los que marcó 29 goles.

Nuevamente dio un salto, pero ahora a Borussia Dortmund de Alemania, donde nuevamente tuvo un rendimiento estratosférico: 86 anotaciones en 89 apariciones.

Con todos los clubes grandes buscándolo, el Manchester City desembolsó tan solo 60 millones de euros para ficharlo y con eso rematar un plantel que ya era poderoso, pero que con el "Androide" se volvió imparable.

Jugando con los "Sky Blue", Haaland tiene 198 partidos, en los que ya marcó 162 tantos, siendo uno de los mejores goleadores del mundo.

Pero esto no solo se limita a sus clubes, pues ya es el máximo artillero en la historia de Noruega, donde antes del partido contra Inglaterra, tiene 62 festejos en 54 duelos.

Mentalidad ganadora y disciplina

Fuera del terreno de juego, Haaland es reconocido por su personalidad enfocada, competitiva y estrictamente disciplinada. Su mentalidad combina una profunda autoconfianza con una rutina meticulosa que abarca desde dietas de alto valor calórico hasta el uso de gafas con filtro de luz azul para mejorar la calidad del sueño.

Aunque ante los medios suele ser directo, breve y de pocas palabras, en el vestuario destaca como un líder carismático y obsesionado con la perfección colectiva.