Tras la eliminación del Tri de la justa mundialista, los mexicanos apoyarán a selecciones latinoamericanas o europeas, según indica la tendencia o la historia

Inicio / Deportes / Y ahora, los aficionados mexicanos… ¿a quién le vamos?

La Selección Mexicana de Futbol quedó fuera de combate en la ronda de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al perder por marcador de 3-2 ante su similar de Inglaterra.

Esto deja a millones de aficionados aztecas con la pregunta habitual de cada Copa del Mundo: ¿a quién apoyar cuando el Tricolor del técnico Javier Aguirre ya no está en la competencia?

Es cierto, no existe una encuesta nacional publicada después de la eliminación que determine un nuevo favorito entre la afición mexicana.

Sin embargo, la historia, los vínculos culturales y la admiración futbolística permiten identificar a varias selecciones que tradicionalmente generan mayor simpatía.

Por un lado están los combinados latinoamericanos que siguen en la lucha, como Argentina y Colombia... y esto se da por la cercanía latinoamericana.

La famosa Albiceleste suele dividir opiniones. Por un lado, comparte con México la identidad latinoamericana y es una potencia histórica del futbol. Además, muchos aficionados mexicanos admiran la calidad de sus futbolistas y su tradición mundialista.

Sin embargo, la intensa rivalidad deportiva de los últimos años hace que una parte importante de la afición prefiera apoyar a otras selecciones, como a los colombianos, antes que a la Albiceleste.

Los fans mexicanos también voltean hacia Europa, por la calidad de los conjuntos.

Uno de ellos es España, por el idioma e identidad compartida.

Los españoles mantienen una conexión cultural evidente con México. El idioma, los intercambios académicos y la presencia de futbolistas mexicanos en LaLiga recientemente han fortalecido esa cercanía.

Además, el estilo de juego español ha sido ampliamente seguido por los aficionados mexicanos durante las últimas dos décadas.

Otra opción es Francia, el favorito por prestigio, ya que ha jugado las últimas dos finales de los Mundiales... y por tener en sus filas a jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Dembelé.

No podemos dejar fuera a Marruecos, que se ganó el corazón de los regiomontanos al eliminar a Países Bajos en el Estadio Monterrey en serie de penaltis, en la fase de dieciseisavos de final de la actual justa.

Los marroquíes ganaron numerosos seguidores en todo el mundo por convertirse en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas en Qatar 2022.

Su carácter competitivo y el papel de “caballo negro” siguen despertando simpatía entre aficionados que disfrutan de las historias inesperadas.

Atrás viene Noruega, que acaba de eliminar a Brasil... y más, porque se enfrentará en Cuartos de Final a Inglaterra, que acaba de eliminar a México en esta fiesta del futbol.