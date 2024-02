¡Rayados conecta con afición! Aseguran Canales y Cortizo

En el marco en una convivencia organizado por el Club de Fútbol Monterrey, Jordi Cortizo titular habitual del equipo, se dijo contento por el apoyo mostrado por la afición.

"Muy contentos de poder tener estas actividades, de poder estar con la gente, y convivir un rato y bueno, que la gente se enchufe con nosotros, estamos muy contentos de cómo vamos y seguiremos dándolo todo para que la gente esté contenta con nosotros", dijo el carismático jugador.

Así mismo el español Sergio Canales se muestra ilusionado con lo que resta de la temporada, y exhortó a la gente a seguirlos apoyando, "Estamos muy ilusionados con lo que queda de temporada y bueno, esta cercanía siempre es muy importante, así que como ha dicho mi compañero y gran amigo Jordi, pues seguir rindiendo y seguir buscando un campeonato para darles una alegría muy grande".

El jugador Cántabro, quien viene regresando de una lesión, aseguró que aún no se ha recuperado totalmente, aunque eso no afecta su rendimiento dentro de la cancha, "Poco a poco, al final vengo de una lesión de cuatro meses, sé que ahora estoy en la etapa de volver poco a poco pero bueno, todavía me queda un poco más para estar al 100% pero sí que me voy encontrando cada vez mejor".

''La Pandilla'' viajará este jueves a Ciudad Juárez para enfrentar a Bravos, en juego correspondiente a la Jornada 8, y en el que se espera lo haga con plantel completo.

