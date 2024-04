Rayados golea 3-1 a Messi y al Inter Miami; avanzan a Semifinales

La noche era especial, la noche tenía olor a historia... un mar pintado de azul y blanco con destellos rosas inundaba los alrededores del colosal Gigante de Acero, que expectante esperaba la visita de una leyenda, ante la rigurosa vigilancia del monumental Cerro de la Silla, que con su inmensidad cubría los sueños y esperanzas de aquellos que hoy querían poner a temblar a aquel que hace unos meses levantó la presea más importante del futbol mundial.

El sol se ocultaba lentamente, como si intentara detener su paso para lograr ver un choque histórico.. Los Rayados del Monterrey ante el Inter de Miami de aquel al que muchos llaman 'El mejor de todos los tiempos'; Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Los tambores retumbaban entre las paredes del coloso, la pirotecnia enrojecía el cielo como si de una señal de guerra se tratara, la afición acompañaba con cánticos resonantes, la multitud era un puño agitado en el aire gritando a una sola voz; "Para ser campeón, hoy hay que ganar", y entre ese ensordecedor ambiente saltaron al campo los 11 que buscaban defender su divisa, y los 11 que querían acabar con las ilusiones de los miles de almas que danzaban de júbilo ante tan emocionante escena.

Y ahí estaba él, aquel que nunca se rindió, aquel que un día dijo "No es para mí, no se me da" para meses después volver y situarse en la parte más alta del mundo futbolístico al ser campeón mundial con Argentina, Messi estaba de visita, pero la afición presente no tuvo piedad y lo recibió con un sonoro abucheo.

El partido arrancó pasadas las 8:30 de la noche, el encuentro era un vaivén de emociones; gritos de emoción cuando la Pandilla tocaba la pelota, y abucheos e insultos cuando Messi y sus amigos paseaban el balón.

31' minutos habían transcurrido, el arquero de Miami tenía la pelota, todo era calma, pero en instancias así los errores no pueden existir, y el guardameta estadounidense cometió un error... equivocó su pase y le dejó el balón a Brandon Vásquez, con la portería y vía abierta para ponerse la capa de héroe, y así lo hizo, el apodado 'SuperMan' puso el primero de la noche, y el Gigante de Acero explotó.

El Inter intentó responder de mano de sus estrellas, al 45' Messi puso un trazo para Luis Suárez, y el uruguayo mandó la pelota al fondo de la portería, lamentablemente para ellos, el abanderado borró las sonrisas de sus rostros señalando el fuera de lugar, así terminó la primera mitad; con los albiazules ganando 3-1 en el global.

Parte complementaria, el Inter estaba obligado a anotar 2 goles si quería volver a meterse a la contienda, la tarea lucía difícil para el múltiple veces ganador del balón de oro, aun así no agachaba la cabeza, pero ni todo su historial de trofeos podrían detener lo que a continuación sucedió.

Minuto 57' del partido, balón en zona de Miami y apareció el apodado 'Inventor', que con serenidad se acomodó la pelota y mandó un trallazo que terminó en el fondo de la portería Rayada, los Regios estaban dando un contundente golpe ante Messi y sus amigos ganando 2-0 el duelo y 4-1 el global.

Pero hoy la fiesta era albiazul y la noche era joven, Jesús Gallardo finiquitó una gran jugada Rayada y puso el 3-0 en la pizarra al 64', ya nadie podría salvar a Miami, ni siquiera Messi, incluso Jordi Alba con toda su experiencia y jerarquía se fue expulsado al minuto 78'.

Pero claro, al tener al considerado mejor del mundo, es complicado que no se presente algo de resistencia, y Miami logró un gol al 85', con asistencia del mencionado Messi a balón parado y remate de Diego Gómez.

Y así terminó la noche, la Pandilla del Cerro de la Silla avanzó a la siguiente ronda de la Concacaf con un global de 5-2 y el Argentino, que conquistó Europa y el mundo, no pudo conquistar el Gigante de Acero y su gente.

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla.

Rayados e Inter Miami CF están por disputar el juego de Vuelta de Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, en la cancha del ‘Gigante de acero’, donde se lucha por un boleto para la Semifinal… y donde está presente el futbolista argentino Lionel Messi, que defiende la camiseta del equipo de Florida.

Monterrey llega a este duelo con ventaja de 2-1 en el marcador global tras ganar la Ida el miércoles pasado en la cancha del Chase Stadium, en territorio estadounidense, gracias a los goles de Maximiliano ‘Maxi’ Meza y Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quienes. Tomás Avilés había puesto en ventaja a los norteamericanos.

El ganador de esta serie enfrentará en la antesala de la Gran Final al Columbus Crew, que ayer martes dejó fuera de combate a Tigres en el Estadio Universitario.

Este es el primer duelo oficial de ‘Leo’ en territorio mexicano.

¡Comienza la batalla por el boleto de la Semifinal!

Minuto 2: Inter Miami se va al ataque pero la defensa de Rayados está atenta y evita el peligro.

Minuto 4: Rayados llega por la izquierda con Gallardo, quien buscó a Brando Vázquez, aunque se quedó corto. Maximiliano Meza rescató la jugada por derecha, pero tras hacer un túnel, la defensa terminó despejando.

Minuto 7: Tiro libre a favor de Rayados cobrado por Maximiliano Meza, mismo que fue desviado por Brandon Vázquez, pero el portero Drake Callender está atento y ataja.

Minuto 11: Inter Miami reduce la presión que tenía por parte de los locales, pero sigue sin generar peligro.

Minuto 12: Balón largo por parte del Inter Miami que es mal cortado por la defensa de Rayados, terminando con Marcelo Weigandt, quien no pudo dar un buen pase dentro del área.

Minuto 14: Contragolpe por parte de Rayados, terminando con un pase de Sergio Canales a German Berterame, para un disparo que es enviado por el portero Callender a tiro de esquina.

Minuto 17: Noah Allen se equivoca en la salida con su pase, cortado por German Berterame, aunque la pelota se va por la línea de fondo.

Marcador al momento: Rayados 0-0 Inter Miami (Global 2-1)

Minuto 21: Inter Miami llega por la derecha con un centro de Julian Gressel, rematado por Luis Suárez, aunque de manera suave.

Minuto 22: Maximiliano Meza sacó un centro desde la derecha, que pasa por toda el área, pero no puede ser rematado por ninguno de sus compañeros.

Minuto 24: jugada de peligro por parte de Inter Miami, terminando con un pase de Luis Suárez a Lionel Messi, quien disparó dentro del área, pero se va por encima de la portería de Esteban Andrada.

Minuto 32: ¡Gooooool de Monterrey! Brandon Vázquez marca el primero del partido, aprovechando un error del portero Drake Callender.

Marcador al momento: Monterrey 1-0 Inter Miami (Global 3-1)

Minuto 35: Gerardo Arteaga pone un centro de izquierda a derecha, terminando con un remate de Maximiliano Meza que es atajado por el guardameta Callender.

Minuto 39: Luis Suárez llega por la izquierda, intentando un centro que es cortado por Stefan Medinaquien manda a tiro de esquina.

Minuto 41: El partido se detiene para la atención de Víctor Guzmán tras un choque con Luis Suárez.

Se agregan 4 minutos

Minuto 46: Luis Suárez habilitó a Messi, quien realizó un remate de media tijera que termina siendo atajado por Esteban Andrada. Al final se marcó fuera de lugar.

Minuto 47: Messi da un pase para Luis Suárez, quien queda solo frente al portero Andrada, definiendo de buena forma, pero se encontraba en fuera de lugar.

Minuto 58: ¡Gooooool de Monterrey! German Berterame incrementa la ventaja con un disparo de larga distancia que se incrusta en el ángulo, tras un recorte que lo deja sin marca.

Minuto 61: Centro por parte de Jordi Alba que no puede rematar Julian Gressel, pasando de lado a lado del área.

Minuto 62: Centro por parte de Maximiliano Meza a Jesús Gallardo, quien remata de primera intensión, pero termina rebotando en un defensa.

Minuto 64: ¡Gooooool de Monterrey! Jesús Gallardo remata de cabeza un centro de Germán Berterame, a la parte baja del poste derecho del portero Callender, sentenciando la serie en casa.

Minuto 67: Jordi Alba habilita a Noah Allen por izquierda, quien saca un centro que es cortado por Stefan Medina.

Minuto 68: Pase largo por parte de Esteban Andrada, dejando solo a Germán Berterame, quien definió muy desviado de la portería.

Minuto 75: ¡Tarjeta amarilla! Jordi Alba es amonestado por una falta sobre Stefan Medina.

Minuto 75: Cambio de Rayados.

Sale: Brandon Vázquez.

Entra: Omar Govea.

Minuto 76: Disparo de larga distancia por parte de Julian Gressel, pero pasa por un costado de la portería de Andrada.

Minuto 78: Jordi Alba es expulsado por cometerle una falta a Jesús Gallardo.

Minuto 78: Cambio de Rayados.

Salen: Jesús Gallardo.

Entra: Víctor López.

Minuto: 84 Cambio de Rayados.

Sale: Sergio Canales.

Entra: Arturo González.

Minuto 85: Gol del Inter de Miami. Cabezazo de Gómez con un pase de Messi en tiro libre.

¡Se termina el partido! Monterrey no tiene problema con Inter Miami y avanza a las semifinales en la Champions Cup

Marcador final: Monterrey 3-1 Inter Miami (Global 5-2)

Rayados elimina al Inter Miami de Lionel Messi y avanza a la Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, donde se medirá al Columbus Crew en el partido de Ida en Estados Unidos y la Vuelta en Monterrey.

(Con información de Jonathan Aguirre y Ruby Zagal)

