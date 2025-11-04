Cerrar X
Deportes

Rayados tiene un ‘arma’ para la Liguilla: los goles a favor

De 2017 a la fecha, Monterrey vive su mejor año en cuanto a goles a favor en fase regular, con un total de 63: 32 en el Clausura 2025 y 31 en el Apertura 2025

  • 04
  • Noviembre
    2025

Con el gol de Sergio Canales de penalti ante Tigres en el pasado Clásico Regio 141 celebrado en el ‘Gigante de acero’, en la Fecha 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y que finalizó 1-1, Rayados registra su mejor año en cuanto a dianas a favor en juegos de fase regular, de 2017 a la fecha.

Con un duelo pendiente de primera ronda por celebrarse en este 2025, Monterrey registra 63 dianas, cifra que supera los tantos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

El año más reciente con más ‘pepinillos’ a favor en esta instancia fue en 2016 con un total de 68.

Los actuales 63 goles los divide de la siguiente manera: 32 en el Torneo Clausura 2025 y 31 en el Torneo Apertura 2025, que aún tiene una fecha pendiente: La Pandilla visitará el sábado a Chivas en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, a las 17:07 horas.

Entérate

Esta es la cantidad de goles que anotó Rayados por año, en juegos de fase regular de la Liga MX, de 2017 a la fecha:

En 2017: 55 goles a favor
En 2018: 55 goles a favor
En 2019: 60 goles a favor
En 2020: 36 goles a favor
En 2021: 41 goles a favor
En 2022: 50 goles a favor
En 2023: 62 goles a favor
En 2024: 58 goles a favor
En 2025: 63* goles a favor

*Falta por disputarse un juego de fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

**El año más reciente de Rayados con más de 63 goles en juegos de fase regular de la Liga MX, de enero a la fecha, fue 2016 con 68 tantos.


