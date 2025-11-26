Rayados y Tigres, en fase final de liga: una tradición de 25 años
De 2001 a la fecha, el futbol regio ha estado presente en la Fiesta Grande de la Primera División del futbol mexicano, mínimo, en un torneo corto por año
- 26
-
Noviembre
2025
Jugar la fase final es una tradición de 25 años en el futbol regiomontano, ya que de 2001 a la fecha la afición de la Sultana del Norte aprecia juegos de postemporada en la Primera División del balompié mexicano, ya sea con Rayados o Tigres, o con ambos clubes presentes al mismo tiempo en la Fiesta Grande.
Y este miércoles por la noche, ambos clubes de Nuevo León ‘salen a escena’ para comenzar la lucha por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la Ida de Cuartos de Final.
A las 21:10 horas en el ‘Gigante de acero’, Monterrey recibe al América, que apenas tiene dos victorias en 15 juegos disputados en el inmueble de la avenida Pablo Livas.
Y a las 23:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Caliente de Tijuana, los felinos visitan a Xolos en un escenario en el cual los de la UANL no han perdido en 13 de 15 juego disputados.
Felinos y albiazules ligan 17 torneos cortos de la Liga MX presentes en la fase final: del Clausura 2017 a la fecha.
Fichas
Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Liguilla
Cuartos de Final
Juegos de Ida - Hoy
Rayados Vs. América
‘Gigante de acero’
Canal 4
Xolos Vs. Tigres
Estadio Caliente
23:00 horas
Tiempo de Monterrey
Fox y Caliente TV
Juárez Vs. Toluca
Estadio Olímpico Benito Juárez
19:00 horas
Azteca 7
