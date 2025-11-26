Rayados y Tigres, en fase final de liga: una tradición de 25 años

Jugar la fase final es una tradición de 25 años en el futbol regiomontano, ya que de 2001 a la fecha la afición de la Sultana del Norte aprecia juegos de postemporada en la Primera División del balompié mexicano, ya sea con Rayados o Tigres, o con ambos clubes presentes al mismo tiempo en la Fiesta Grande.

Y este miércoles por la noche, ambos clubes de Nuevo León ‘salen a escena’ para comenzar la lucha por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la Ida de Cuartos de Final.

A las 21:10 horas en el ‘Gigante de acero’, Monterrey recibe al América, que apenas tiene dos victorias en 15 juegos disputados en el inmueble de la avenida Pablo Livas.

Y a las 23:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Caliente de Tijuana, los felinos visitan a Xolos en un escenario en el cual los de la UANL no han perdido en 13 de 15 juego disputados.

Felinos y albiazules ligan 17 torneos cortos de la Liga MX presentes en la fase final: del Clausura 2017 a la fecha.

Fichas

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Liguilla

Cuartos de Final

Juegos de Ida - Hoy

Rayados Vs. América

‘Gigante de acero’

Canal 4

Xolos Vs. Tigres

Estadio Caliente

23:00 horas

Tiempo de Monterrey

Fox y Caliente TV

Juárez Vs. Toluca

Estadio Olímpico Benito Juárez

19:00 horas

Azteca 7

