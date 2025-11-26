Cerrar X
Rayados y Tigres, en fase final de liga: una tradición de 25 años

De 2001 a la fecha, el futbol regio ha estado presente en la Fiesta Grande de la Primera División del futbol mexicano, mínimo, en un torneo corto por año

Jugar la fase final es una tradición de 25 años en el futbol regiomontano, ya que de 2001 a la fecha la afición de la Sultana del Norte aprecia juegos de postemporada en la Primera División del balompié mexicano, ya sea con Rayados o Tigres, o con ambos clubes presentes al mismo tiempo en la Fiesta Grande.

Y este miércoles por la noche, ambos clubes de Nuevo León ‘salen a escena’ para comenzar la lucha por el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la Ida de Cuartos de Final.

A las 21:10 horas en el ‘Gigante de acero’, Monterrey recibe al América, que apenas tiene dos victorias en 15 juegos disputados en el inmueble de la avenida Pablo Livas.

Y a las 23:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Caliente de Tijuana, los felinos visitan a Xolos en un escenario en el cual los de la UANL no han perdido en 13 de 15 juego disputados.

Felinos y albiazules ligan 17 torneos cortos de la Liga MX presentes en la fase final: del Clausura 2017 a la fecha.

Fichas

Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Liguilla
Cuartos de Final
Juegos de Ida - Hoy
Rayados Vs. América
‘Gigante de acero’
Canal 4

Xolos Vs. Tigres
Estadio Caliente
23:00 horas
Tiempo de Monterrey
Fox y Caliente TV

Juárez Vs. Toluca
Estadio Olímpico Benito Juárez
19:00 horas
Azteca 7


