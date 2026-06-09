Real Madrid anuncia la salida de su entrenador Álvaro Arbeloa

El Real Madrid hizo oficial este martes la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, poniendo fin a una etapa que estuvo marcada por la presión de los resultados, problemas internos en el vestuario y la falta de títulos.

A través de un comunicado, el club informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para concluir la relación laboral y agradeció al exfutbolista por su trabajo y compromiso durante los años que formó parte de la institución.

"El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad", señaló la entidad merengue.

Arbeloa asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso, pero su ciclo comenzó con una dura eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete, equipo de Segunda División, resultado que dejó al club sin opciones de conquistar el primer título de la temporada.

Posteriormente, el conjunto blanco también perdió terreno en LaLiga. Después de estar a cuatro puntos del liderato en enero, terminó el campeonato a ocho unidades del campeón, tras una recta final marcada por resultados irregulares y una derrota clave ante el Barcelona.

En la UEFA Champions League, el equipo avanzó en las eliminatorias frente a los conjuntos dirigidos por José Mourinho y Pep Guardiola, pero quedó eliminado en cuartos de final ante el Bayern Múnich de Vincent Kompany.

Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Conflictos dentro del vestuario

El último tramo de la temporada estuvo acompañado por diversas polémicas internas. Entre ellas destacaron la agresión de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras, los enfrentamientos entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, así como diferencias con jugadores como Dani Carvajal, Raúl Asencio y Dani Ceballos.

A ello se sumó la atención mediática sobre la vida extradeportiva de Kylian Mbappé, una situación que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.

La eliminación europea terminó siendo uno de los golpes más duros para el proyecto. El Real Madrid tenía opciones de avanzar hasta la expulsión de Eduardo Camavinga en los minutos finales del encuentro de vuelta.

Posteriormente, los goles de Luis Díaz y Michael Olise sentenciaron la serie.

Cabe señalar que durante su gestión, futbolistas como Thiago Pitarch, Manuel Ángel, David Jiménez, Jorge Cestero, César Palacios, Daniel Mesonero y Álvaro Leiva tuvieron participación con el primer equipo en distintas competiciones.

Los números de Arbeloa

El técnico español deja el banquillo madridista tras dirigir 28 encuentros oficiales, con un balance de 18 victorias, dos empates y ocho derrotas.

Su paso por el primer equipo concluye sin títulos, aunque con el reconocimiento del club por su trayectoria como jugador, formador y entrenador dentro de la institución.

"El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", concluyó el comunicado.

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