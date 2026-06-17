Real Madrid incorpora a Bernardo Silva hasta 2028

El Real Madrid confirmó la incorporación del mediocampista portugués Bernardo Silva, quien firmó un contrato que lo vinculará con el club hasta el 30 de junio de 2028.

La entidad madrileña hizo oficial el acuerdo mediante un breve comunicado, en el que informó que el futbolista defenderá la camiseta del equipo durante las próximas dos temporadas.

Silva llega al fútbol español después de cerrar un exitoso ciclo de nueve años con el Manchester City, club al que se unió en 2017 procedente del Mónaco.

Durante su estancia en el conjunto inglés disputó 460 partidos oficiales y marcó 76 goles, además de convertirse en uno de los jugadores más exitosos en la historia de la institución.

Entre los títulos conquistados figuran seis campeonatos de la Liga Premier, una Liga de Campeones, tres Copas FA, cinco Copas de la Liga inglesa, tres Community Shield, un Mundial de Clubes de la FIFA y una Supercopa de la UEFA.

En su última temporada con el City añadió a su palmarés una nueva Copa de la Liga y una Copa FA.

Se incorpora mientras disputa el Mundial

El internacional portugués, de 31 años, actualmente participa con su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se convertirá en una de las principales incorporaciones del Real Madrid para la próxima campaña.

La llegada de Bernardo Silva se suma al reciente fichaje del lateral izquierdo Marc Cucurella, anunciado por el club el pasado lunes tras su etapa en el Chelsea.

Ambos movimientos forman parte de la nueva etapa del conjunto madridista, que estará dirigida por José Mourinho después de su nombramiento como entrenador.

Además, el presidente Florentino Pérez ha manifestado su intención de reforzar aún más la plantilla con la incorporación del defensa central Ibrahima Konaté, del Liverpool, y del lateral derecho Denzel Dumfries, del Inter de Milán.

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