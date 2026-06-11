Real Madrid firma a José Mourinho como nuevo D.T.

Real Madrid anunció este jueves que José Mourinho será el director técnico para las próximas tres temporadas.

De acuerdo con el club deportivo, Mourinho formará parte del equipo hasta 2029.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029"

El portugués de 63 años sustituye en el cargo a Álvaro Arbeloa, para entrenar a los merengues con los que logró tres temporadas entre la 2010-2011 y la 2012-2013.

La primera gran promesa electoral de Florentino Pérez en las elecciones del domingo, en las que superó a Enrique Riquelme, regresa a la dirección del conjunto madridista con la misión de devolver al equipo al rumbo adecuado tras dos años de decepciones.

José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que comenzará la pretemporada.

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