Realizan edición 2022 del Pedro 'Speedy' González MX CUP

Con la participación de pilotos de diversos Estados del país se llevó a cabo la edición 2022 del evento Pedro “Speedy” González MX CUP, el cual estuvo enmarcado por las celebraciones del 20 aniversario de la pista Santiago 4x4, lugar que sirvió de escenario para las competencias del pasado fin de semana.

Dos intensos días de acción en el circuito de tierra ubicado en el municipio de Santiago, Nuevo León, considerado uno de los mejores del país, fue el que enfrentaron los competidores en 15 categorías diferentes.

Cabe destacar que nuevamente el promotor Pedro “Speedy” González dio especial énfasis a las categorías de desarrollo como lo son las infantiles y femenil, sin dejar de atender las divisiones de desarrollo y de pilotos expertos y veteranos.

Los resultados de cada una de las categorías quedaron de la siguiente manera: Cat. 65cc Mini All 1.- Carlos Briones 2.- Gabriel Muñoz 3.- Christian Alvarado. Cat. 65 CC. Mx All. 1.- Alexis Guzmán. Cat. 50cc 7-8 All 1.- Romeo Luna 2.- Diego Rojas 3.- Gabriel Muñoz.



Cat. 50cc 4-6 All 1.- Diego Hernández 2.- Martin González 3.- Julián García Cat. Novatos Open All 1.- Israel Gutiérrez 2.- Félix Dávila 3.- Juan Pedro González.

Cat. Mini E All 1.- Diego Hernández 2.- Rodrigo Cabello 3.- Diego Rojas. Cat. 85cc. Mini All 1.- Juan Diego Farías 2.- Sergio Alanís 3.- Patricio Martínez. Cat. 85cc.Mx All 1.- Fabricio Guzmán 2.- Víctor Hugo Tovar 3.- Elliot Miranda.



Cat. Súper Mini Mx All 1.- Juan Diego Farías 2.- Fabricio Guzmán 3.- Elliot Miranda.



Cat. Femenil All 1.- Ivana Garza 2.- Lesly Duran 3.- Arely Peraza. Cat. 125cc Open All 1.- Emiliano Flores 2.- Sebastián Alvarado 3.- Juan Diego Farías.



Cat. Mx1 All 1.- Alexis Garza 2.- Gabriel Guardado 3.- Iván González. Cat. Mx2 All 1.- Emiliano Flores.



Cat. Veteranos Expertos All 1.- Gabriel Guardado 2.- Paul Montemayor. Cat. Mx2b All 1.- Sebastián Alvarado 2.- Marcelo López 3.- Gonzalo González.





Trofeos y medallas conmemorativas de la edición 2022 del PSGMXCUP fue lo que recibieron cada uno de los participantes y con la promesa de que en la temporada 2023 continuará la actividad del Serial que se ha convertido en uno de los más esperados año con año de los pilotos de motocross.