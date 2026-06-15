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Nuevo León

Realizan labores de limpieza tras inundaciones en Monterrey

Las cuadrillas municipales retiraron basura y otros residuos que obstruían el sistema pluvial, con el objetivo de facilitar el desalojo del agua.

  • 15
  • Junio
    2026

Luego de las inundaciones registradas en la ciudad, personal de la Secretaría de Servicios Públicos llevó a cabo trabajos de limpieza y desazolve de alcantarillas. 


Una de las intervenciones se realizó sobre la calle Marcelo Alvear, cerca de la estación Talleres del Metro, zona que horas antes presentó severas acumulaciones de agua que afectaron la movilidad y pusieron en riesgo a los usuarios del transporte público.


Debido a las condiciones registradas durante la contingencia, el servicio en la estación fue suspendido temporalmente mientras se atendían las afectaciones ocasionadas por la lluvia.


Las cuadrillas municipales retiraron basura y otros residuos que obstruían el sistema pluvial, con el objetivo de facilitar el desalojo del agua y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.


Autoridades señalaron que las labores de limpieza continuarán en diversos sectores de la ciudad, ya que se mantiene el pronóstico de precipitaciones para las próximas horas y días.


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