Reanudan Francia vs Irak tras fuertes lluvias en Filadelfia

Al término de la primera mitad, la megafonía del estadio emitió un aviso para que los aficionados abandonaran las gradas y se resguardaran dentro del recinto.

El partido entre Francia e Irak del Grupo I se reanudará luego de la suspensión temporal provocada por una tormenta eléctrica registrada en Filadelfia, Estados Unidos, durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con la programación actualizada, a las 17:30 horas los jugadores de ambas selecciones salieron nuevamente a calentar en el terreno de juego, y a las 18:00 horas arracan la segunda mitad.

El inicio del segundo tiempo había sido suspendido debido a la tormenta eléctrica, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad dentro del estadio.

Protocolo obligó a detener el encuentro

Al término de la primera mitad, la megafonía del estadio emitió un aviso para que los aficionados abandonaran las gradas y se resguardaran dentro del recinto, siguiendo las medidas establecidas ante este tipo de fenómenos meteorológicos.

Una vez activada la alerta, el partido debe permanecer suspendido por al menos 30 minutos hasta que no exista riesgo para jugadores ni asistentes.

Al descanso, Francia mantenía la ventaja de 1-0 sobre Irak con anotación de Kylian Mbappé al minuto 14.

Primer juego suspendido por clima en el torneo

Este encuentro se convirtió en el primero del torneo suspendido por condiciones meteorológicas, situación que ha generado atención debido a la alta incidencia de tormentas eléctricas en distintas zonas de Estados Unidos durante esta época del año.

Seguimiento de la suspensión

Los jugadores de Francia e Irak realizaron ejercicios ligeros de calentamiento en sus vestidores mientras se mantenía la pausa del encuentro.

El sonido local del Estadio de Filadelfia confirmó la continuidad de la suspensión, lo que generó abucheos entre la afición presente.