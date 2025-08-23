Reanudan semifinal del torneo en el Estadio GNP Seguros

La organización del torneo de tenis informó que la semifinal de singles entre Marie Bouzková y Ekaterina Alexandrova se reanudará este sábado 23 de agosto a las 11:30 horas en el Estadio GNP Seguros.

El boleto adquirido para la jornada del viernes 22 de agosto será válido únicamente para este encuentro.

La apertura de puertas en el Club Sonoma está programada a las 10:30 horas.

Respecto a las finales, los horarios se mantienen sin cambios:

La final de Dobles se disputará a las 16:00 horas.

La final de Singles comenzará no antes de las 18:30 horas.





