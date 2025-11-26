Cerrar X
Deportes

Reconocen a Isaac del Toro como Ídolo Deportivo en México de 2025

Isaac del Toro fue nombrado Ídolo Deportivo 2025 en los Victory Prize México, tras un año histórico con triunfos y un subcampeonato en el Giro de Italia

  • 26
  • Noviembre
    2025

El ciclista mexicano Isaac del Toro fue reconocido como Ídolo Deportivo del 2025 durante la ceremonia de los Victory Prize México 2025, realizada el 25 de noviembre en la Ciudad de México.

Con solo 21 años, el pedalista del UAE Team Emirates vivió un año extraordinario que lo posicionó como uno de los atletas más destacados del país.

Del Toro se impuso en la votación a atletas de alto nivel como el clavadista Osmar Olvera, la tenista Renata Zarazúa, el futbolista Santiago Giménez y la estrella del flag football Diana Flores, quien junto a su equipo fue galardonada en la categoría Comeback por la defensa de su título mundial.

El premio fue entregado por la multicampeona de ráquetbol Paola Longoria y el periodista Alberto Lati, quienes destacaron el impacto deportivo y mediático del joven ciclista.

“Gracias a quienes confiaron en mí”: Del Toro

Al recibir el reconocimiento, Del Toro expresó su agradecimiento ante el auditorio:

“Me siento muy privilegiado de compartir esta experiencia con todos ustedes, gracias a mi familia por estar en los momentos duros y a todos aquellos que confiaron en mí, gracias”, dijo visiblemente emocionado.

Lorena Ochoa, Mohamed y Canelo entre los premiados

En la misma gala, la exgolfista Lorena Ochoa recibió el premio especial Leyenda 2025, donde agradeció a las nuevas generaciones de atletas por mantener vivo el espíritu competitivo.

El técnico Antonio Mohamed fue distinguido como Mejor Entrenador, mientras que los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol se llevaron el reconocimiento al Mejor Equipo del Año.

Por su parte, Saúl “Canelo” Álvarez obtuvo el premio Deportista Influencia Digital, reafirmando su presencia mediática global.

Otros ganadores de la noche fueron la ciclista Yareli Acevedo (Promesa), el lanzador Uziel Muñoz (Unexpected) y la multimedallista Andrea Becerra (Undiscovered).


