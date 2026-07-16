‘Es un gran logro, un atractivo, un regalo’: Hernán Garza

Así calificó el director del Abierto GNP Seguros, en entrevista con El Horizonte, el hecho de que Linda Noskova, esté presente en el torneo en Monterrey

La edición 18 del Abierto GNP Seguros, que se celebrará en la Sultana del Norte del sábado 22 al sábado 29 de agosto de este año en las canchas del Club Sonoma, está “a la vuelta de la esquina”… y en él estará presente la reciente tenista campeona de singles en Wimbledon 2026, la checa Linda Noskova… un suceso que Hernán Garza, director del torneo regio, calificó como un logro, un atractivo y un regalo.

“Tener a una ganadora tan reciente del torneo más importante del mundo, como Wimbledon, es un gran logro, un atractivo, un regalo que nos vaya a visitar de nuevo en Monterrey”, dijo Hernán Garza, en entrevista exclusiva con El Horizonte.

Con apenas 21 años de edad, Noskova logró su primer cetro de Grand Slam en su carrera al vencer el sábado pasado en la final a su compatriota Karolina Muchova con parciales de 2-6, 7-5 y 3-6, en el tercer Major del año en el deporte blanco.

“Es una gran alegría, el gran gusto que nos da… Pues la anunciamos hace menos de un mes, y nunca nos imaginamos que iba a ser la campeona de Wimbledon; de hecho, yo la vi la semana pasada, estuve con ella platicando y le deseé buena suerte.

“Pero… ¿quién iba a decir, quién iba a pensar que iba a llegar a la final y que iba a ganar?”, agregó el directivo en la charla.

¿Qué platicaron?, se le preguntó a Hernán.

“De su regreso a Monterrey, de cómo se estaba sintiendo allá en el torneo de Wimbledon; muy bien, muy tranquila ella, equilibrada. Ella fue la campeona en 2024 (en el Abierto GNP Seguros en Monterrey), y ella dijo que quería venir otra vez”, reveló.

Linda Noskova, monarca del 2024, y Ekaterina Alexandrova, finalista del año pasado, además de Anastasia Potapova, quien pasa por el mejor momento de su carrera, están confirmadas para jugar la edición 18 de este certamen. Por las mexicanas están confirmadas Renata Zarazua y Giuliana Olmos, las dos jugadoras nacionales más destacadas en la actualidad.

“Traemos un cuadro de jugadoras increíbles; el cuadro va a cerrar entre las mejores 60 jugadoras del mundo y estarán aquí compitiendo”, expresó el dirigente, en la entrevista que se realizó en el Club Sonoma.

Con una bolsa de premiación de $1 millón 260,000 dólares, la mejor de su historia, el Abierto Monterrey de tenis femenil se consolida como el mejor torneo de categoría WTA500 en México y Latinoamérica gracias a la presencia de las mejores jugadoras del circuito y las amenidades extra cancha que ofrecen.

El cuadro principal se jugará a partir del domingo 23 de agosto, por lo que los aficionados tendrán un día más de tenis de altura.

“Estamos muy contentos, muy felices; la misma Linda Noskova me lo expresó: Monterrey es una gran ciudad, disfruté mucho, me trataron muy bien, quiero volver… y le dijimos, suerte en Wimbledon, y lo ganó”, comentó Hernán Garza.

En apoyo al tenis mexicano, el Abierto tendrá un torneo de precalificación exclusivo para jugadoras semiprofesionales del país del viernes 14 al domingo 16 de agosto en el Club Sonoma, donde estará en juego un wild card para la calificación del torneo, solo en la modalidad de singles.

El evento contará con actividades alternas a los partidos, como el Wellness Day, el Kids Day y conciertos con bandas locales, destacando el concierto que ofrecerá el dúo venezolano Lagos, al terminar la final de singles el sábado 29 de agosto.

“Todo mundo está invitado, aquí van a ver a Linda Noskova, que ya estuvo aquí y que acaba de ganar Wimbledon, y otras más que vienen, va a ser un banquete”, puntualizó Hernán Garza.

TENISTAS CONFIRMADAS HASTA EL MOMENTO