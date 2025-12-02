Cerrar X
Red Bull apuesta por Hadjar como compañero de Verstappen

Red Bull eligió al francés Isack Hadjar para ocupar el segundo volante en 2025. Con 21 años, buscará desafiar a Verstappen tras una sorprendente temporada debut

La escudería Red Bull anunció que el joven francés Isack Hadjar, de 21 años, será el piloto que ocupará el codiciado segundo volante la próxima temporada, sustituyendo al japonés Yuki Tsunoda.

La decisión llega tras el sorprendente debut del galo en Racing Bulls, donde mostró ritmo, madurez y regularidad.

En su primera campaña en Fórmula 1, Hadjar sumó puntos en 10 de las 23 carreras y logró su primer podio con un tercer lugar en Países Bajos.

A falta del GP de Abu Dhabi, marcha décimo en el campeonato con 51 puntos, cifras que lo colocaron como favorito para ascender al equipo principal.

El Team Principal de Red Bull, Laurent Mekies, reconoció sus cualidades: “Ha mostrado gran madurez, aprende rápido y, sobre todo, es muy rápido”.

Un reto gigante: competir contra Verstappen

Hadjar asumirá la difícil misión de intentar acercarse al nivel del tetracampeón Max Verstappen, quien desde 2016 ha dominado y dejado atrás a todos sus compañeros. Será el séptimo piloto que compartirá box con el neerlandés desde su llegada a Red Bull.

Sobre el desafío, Hadjar se mostró consciente: “Sé que será duro, y eso ya es un buen comienzo. Por primera vez estaré al lado del mejor del mundo”.

Red Bull, con cuatro asientos entre sus equipos, mantiene una política estricta de rotación. Este año Liam Lawson inició como piloto del segundo Red Bull, pero solo duró dos carreras sin puntuar.

Tsunoda tomó el asiento, pero tampoco brilló, con un sexto puesto como mejor resultado.

El propio Verstappen ascendió bajo este sistema cuando reemplazó a Daniil Kvyat tras cuatro carreras en 2016, iniciando su camino al dominio total.

Hadjar ve en el cambio de reglamento técnico de 2026 una ventana para competir en igualdad: “El timing sería ideal, sin el efecto Verstappen sobre el coche”.

Hijo de padres argelinos, un físico aficionado al automovilismo y una responsable de Recursos Humanos, el francés reconoce que su carrera se ha construido entre la “frustración” y la “cólera” por la falta de recursos, algo que lo llevó a compensar cada carencia con talento y disciplina.


