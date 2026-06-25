Los pilotos usan chalecos que bombean líquido refrigerante a través de una red de tubos, conectados a un equipo de bombeo dentro del auto.

Inicio / Deportes / F1 declara alerta para GP de Austria por ola de calor

La Fórmula 1 declaró una alerta por la ola de calor que arrasa con Europa, dando paso a la activación de los protocolos estipulados por las altas temperaturas para el Gran Premio de Austria.

Se aplica un peligro por calor cuando se pronostican temperaturas superiores a 31 °C para el día de la carrera.

Es por ello que los pilotos portarán equipo adicional de refrigeración durante este fin de semana. Dentro de la cabina, los pilotos se sientan usando capas de ropa ignífuga.

Oscar Piastri anticipó que la salida sería lo más difícil de manejar, sin aire fluyendo sobre el auto y enfriando al menos un poco a los pilotos.

Mientras Pierre Gasly estuvo entrenando con calor en su ciudad natal de Milán, Piastri ha montado su propio sistema de entrenamiento para clima caluroso en su baño.

“Tengo unos cuantos calefactores portátiles, un baño pequeño y una bicicleta estática. Puedes provocarte mucha incomodidad, mucho dolor haciendo eso. Lo hago en beneficio de mi rendimiento. No por placer, eso seguro".

El organismo rector del deporte motor significa que los pilotos deben usar equipo de refrigeración o cargar peso adicional para garantizar que no haya ventaja competitiva por no utilizar el equipo.

Los pilotos usan chalecos que bombean líquido refrigerante a través de una red de tubos, conectados a un equipo de bombeo dentro del auto. A algunos pilotos no les gusta usar el equipo porque afirman que es incómodo o distrae.

Las reglas de peligro por calor se utilizaron por primera vez en el caluroso y húmedo Gran Premio de Singapur el año pasado y también para el Gran Premio de Estados Unidos.