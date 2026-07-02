Norris llama 'genial' a posible llegada de Verstappen a McLaren

Verstappen sigue bajo contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero ha habido señales de que el acuerdo incluye opciones para salir antes

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Lando Norris afirmó que los reportes de que Max Verstappen consideró un cambio a McLaren son "algo genial" de escuchar, pero "no algo serio".

Los medios indicaron que la representación de Verstappen había solicitado y sostenido una reunión con McLaren antes del Gran Premio de Austria.

"Es algo genial, es algo bueno que un cuatro veces campeón del mundo quiera sumarse y quiera potencialmente unirse al equipo".

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, aseguró en un podcast que Norris y su compañero Oscar Piastri “no se van a ninguna parte” y que solo consideraría a Verstappen si McLaren tuviera una vacante.

"También me entusiasma mi futuro con McLaren. Voy a seguir aquí por muchos, muchos años más, así que me entusiasma con quien sea que me toque como compañero. Pero por el momento, Oscar y yo seguimos trabajando muy bien juntos. También nos entusiasma trabajar juntos por más años, así que ese es nuestro enfoque por ahora".

Verstappen sigue bajo contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero ha habido señales de que el acuerdo incluye opciones para salir antes bajo ciertas condiciones.

Mercedes estuvo interesado en Verstappen en el pasado, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, ha dicho que quiere mantener a sus rivales por el título, George Russell y Kimi Antonelli.

Norris señaló que creía que podría estar a la altura si Verstappen, su amigo y rival en la pista por el título el año pasado, llegara a ser su compañero de equipo.