Red Bull exonera a Horner de comportamiento inapropiado

Red Bull desestimó este miércoles las acusaciones de comportamiento inapropiado contra el jefe del equipo Christian Horner y archivó una investigación que había eclipsado el arranque de la temporada de la Fórmula Uno.

Horner seguirá al frente del equipo campeón de la F1, después de que una investigación interna de Red Bull le exoneró por un supuesto comportamiento inaceptable hacia una empleada.

Los detalles de las acusaciones no fueron divulgados públicamente pero la investigación pasó a ser el foco de atención en la antesala del Gran Premio de Bahrein, primera carrera de la temporada. El anuncio de Red Bull trascendió apenas después que los pilotos de los equipos habían completado sus comparecencias ante la prensa y a menos de 24 horas de la primera sesión de prácticas.

“La investigación independiente sobre las alegaciones presentadas contra Christian Horner ha concluido, y Red Bull puede confirmar que la denuncia fue desestimada”, dijo la casa matriz de Red Bull.

“El informe de la investigación es confidencial y contiene información privada de las partes y de terceros que colaboraron en la investigación, por lo tanto no haremos más comentarios por respeto a todos los involucrados. Red Bull continuará esforzándose en cumplir las normas más estrictas en el lugar de trabajo”, añadió.

Red Bull ganó 22 de las 23 carreras de la temporada y su piloto Max Verstappen es el reinante tricampeón mundial. El otro piloto es el mexicano Sergio Pérez.

Horner siguió ejerciendo sus funciones durante la investigación como parte de lo que describió como “trabajo normal”, y estuvo presente en los entrenamientos de pretemporada la semana pasada en Bahrein, pese a que reconoció que la pesquisa era una distracción. Siempre negó haber actuado mal.

La F1 y la Federación Internacional de Automovilismo — el ente rector del deporte — no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios tras el comunicado de Red Bull.

Poco antes del anuncio, el piloto de Mercedes y siete veces campeón mundial Lewis Hamilton indicó que la investigación a Horner ponía a prueba los valores de la F1.

“Toda acusación debe tomarse muy en serio. Obviamente, no sabemos todo lo que ha pasado. Pero es necesario resolverlo, ya que es algo que se cierne sobre el deporte”.

“Creo que es un momento muy importante para el deporte, de modo de poder asegurarnos de que nos mantenemos fieles a nuestros valores”, añadió.

Jim Farley, el director ejecutivo de Ford Motor Co., que desde 2026 suministrará los motores a Red Bull, exigió al equipo una pronta resolución a la investigación en una carta a la que The Associated Press tuvo acceso.

Los jefes de otros equipos, como Toto Wolff de Mercedes y Zak Brown de McLaren, pidieron la semana pasada una investigación transparente.

Horner, de 50 años, ha sido el jefe de Red Bull desde que debutó en el campeonato de 2005. Les ha llevado a cinco campeonatos de constructores y cinco de pilotos durante su etapa.

Red Bull encadenó cuatro títulos de pilotos con Sebastian Vettel entre 2010 y 2013, y los últimos tres con Verstappen desde 2021.

Horner está casado con Geri Halliwell, mejor conocida como la Ginger Spice del grupo pop femenino Spice Girls.

El protagonismo de Horner fuera de la F1 creció tras su participación en la serie de Netflix “Drive to Survive” y por su combativa relación con Wolff durante la acérrima lucha por el título entre Verstappen y Hamilton en 2021.

Verstappen dijo que la investigación no afectado su concentración al prepararse en su objetivo de conquistar un cuarto título seguido. El neerlandés ganó 19 carreras — una cifra récord — el año pasado y nuevamente es el amplio favorito esta temporada al volante de un monoplaza Red Bull que fue rediseñado a fondo.

“Estoy bien enfocado en el desempeño del monoplaza y ojalá que (la investigación) se resuelva pronto", dijo Verstappen el miércoles antes del comunicado de Red Bull. “Es un trabajo colectivo en busca de más éxito, y por eso importante que esto se resuelva muy pronto”.

