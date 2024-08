Renata Zarazúa vence a Caroline Garcia en el US Open de Tenis

Al compás de gritos “¡México!, ¡México!”, la número 92 del ranking mundial sorprendió el martes 6-1, 6-4 a la francesa Caroline Garcia, la 30ma del escalafón.

En su bautismo en el cuadro principal de Flushing Meadows, la mexicana de 26 años celebró su primera victoria ante una de las 30 mejores del ranking. También fue su primer triunfo en un Grand Slam desde 2020, cuando sorteó la primera ronda de un atípico Abierto de Francia disputado en octubre.

“Me siento muy contenta. Fue más que una victoria de primera ronda”, comentó Zarazúa. “Significó mucho para mí, porque llevaba unos años difíciles en los que no me fue tan bien en los grandes”.

No disputó ninguna de las grandes citas en 2023 y su ranking se desplomó, fuera de las 300 primeras de la WTA.

Zarazúa lo describió como “literalmente empezar el proceso”.

"No jugué ningún Grand Slam el año pasado y eso es horrible, es algo muy difícil mentalmente para una jugadora”, comentó.

Zarazúa ha enderezado su rumbo este 2024

Se abrió paso en el Top 100 en enero para convertirse en apenas la segunda mujer mexicana en lograrlo desde Angélica Gavaldón en 1996, clasificándose al cuadro principal del Abierto de Australia.

Entró directamente al cuadro principal del US Open tras la baja por lesión de Sorana Cîrstea y redondeó una prolija actuación ante Garcia — la campeona de las Finales de la WTA en 2022. Zarazúa cometió 14 errores no forzados contra 33 de la francesa.

“Entré muy mentalizada en sacar bien, devolver bien y hacerla jugar lo más posible”, contó García.

Su próxima rival será otra Caroline de fuste: Caroline Wozniacki, la danesa que llegó a ser la número uno del mundo y campeona del Abierto de Australia de 2018.

“Todo el mundo que sabe tenis la conoce muy bien”, dijo Zarazúa. "Veremos cómo plantear el partido, ojalá que salga lo mejor”.

Zarazúa siente que tiene los recursos y el temple para seguir adelante — su objetivo inmediato es buscar abrirse paso entre las 50 mejores del ranking.

"Creo que nos falta actitud en el tenis mexicano, siento que no creemos que podemos hacer cosas grandes o estar a este nivel”, destacó. “Es lo que a mí me pasaba cuando era chiquita, veía las cosas como de otro mundo y ahora que lo estoy viviendo más, me estoy dando cuenta de que sí se puede”.

