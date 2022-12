Responsabilizan a directiva de malos resultados del Tri

Una encuesta de elhorizonte.mx revela que los fans de Nuevo León creen que los dirigentes son responsables del mal momento que vive la Selección Mexicana.

Los aficionados nuevoleoneses consideran que los directivos son los responsables de los malos resultados de la Selección Mexicana de futbol soccer, que quedó fuera de combate de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en fase de grupos.



Esto lo reveló la encuesta de elhorizonte.mx, que en su sección ‘Los lectores opinan’ y con la pregunta: ¿Quiénes son los principales culpables de los malos resultados de la Selección?, arrojó el siguiente porcentaje en los votos: la directiva 77%, el entrenador 10%, los jugadores 8%, el gobierno 4% y afición 1%.



El Tri no logró avanzar a Octavos de Final de la justa mundialista, en su edición 22, tras empatar 0-0 con Polonia en la Fecha 1 de la primera ronda, perder 2-0 frente a Argentina en la Jornada 2, y vencer 2-1 a Arabia Saudita en la tercera fecha.



Los aztecas sumaron cuatro puntos y quedaron en tercer lugar del Grupo C, sitio que no otorga boleto para la antesala de Cuartos de Final del Mundial; sólo los dos primeros sitios de cada sector avanzan a la siguiente ronda.





Encuesta elhorizonte.mx

Los lectores opinan:



¿Quiénes son los principales culpables de los malos resultados de la Selección?



La directiva 77%



El entrenador 10%



Los jugadores 8%



El gobierno 4%



Afición 1%