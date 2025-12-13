Reúne Supermaratón de Montaña Tradicional a 400 atletas

El 59 Supermaratón de Montaña Tradicional y Auténtico "Comandante Gregorio Garza Leal" concluyó con éxito, coronando a Juan Antonio Valdez Leal y Sara Ivet Hernández Martínez como campeones generales en sus respectivas ramas, tras recorrer 80 kilómetros con meta en el Parque La Huasteca de Santa Catarina.

Campeones generales y tiempos de élite

En la categoría Varonil General, Juan Antonio Valdez Leal demostró un dominio absoluto de la prueba, cruzando la meta con un tiempo impresionante de 8 horas y 20 minutos.

La rama Femenil General fue conquistada por Sara Ivet Hernández Martínez, quien se alzó con la victoria con un tiempo de 9 horas y 56 minutos.

El 1er. Comandante Víctor Manuel González Abrego destacó que la "excelente condición física de los participantes y el buen clima" fueron factores cruciales para el desarrollo rápido de la carrera.

Resultados Destacados

El podio general de ambas ramas quedó conformado de la siguiente manera:

1º Juan Antonio Valdez Leal 8:20:00 | Sara Ivet Hernández Martínez 9:56:00

2º Ángel Cervantes Arellano 8:39:00 | Grace Cavazos López 10:54:00

3° Javier Zagal Avidez 9:34:00 | Aidé Conde 11:14:00

Disparo de salida y participantes

La tradicional competencia, organizada por el Pentatlón y que reunió alrededor de 400 participantes en seis categorías de ambas ramas, tuvo su emotivo disparo de salida en la Plaza Principal de Santiago.

El encargado de dar la señal de inicio fue el 1er. Comandante Gregorio Garza Leal, fundador de este Súper Maratón de Montaña que lleva su nombre. Previo al arranque, el Padre Javier Verastegui, párroco de la Iglesia de Villa de Santiago, impartió una bendición a los corredores.

El recorrido de 80 kilómetros puso a prueba la resistencia de los atletas, desde el punto de partida en Santiago hasta la entrada principal de La Huasteca.

Así fue la premiación

La ceremonia de premiación general e individual por categorías (ramas varonil y femenil) se llevará a cabo a las 12:00 horas de este domingo en las instalaciones del Pentatlón, ubicadas en el CARE, Parque Niños Héroes, frente a la fosa de clavados, con entrada por la Av. Manuel L. Barragán.

En la apertura del evento tradicional estuvieron presentes:

Mayor Guardia Nacional Constantino Ulises Santos Salmerón.

Sgto 2. Infantería Jorge Luis Santiago de la Vega, en representación de la 7a. Zona Militar.

Lic. Alberto Rubio Lumbreras, en representación de la Lic. Melody Falcón, titular del INDE.

Director de Deportes Santiago, Lic Rodolfo Pérez Cruz.

Sub director de Deportes Santiago, Manuel Marroquín González.

Comandante Antonio Robles Alvarado, Director de egresados de NL y Nte de Tamps con representación en la CDMX.

Oficial Rafael Ramírez y Oficial José Cortés, de Egresados Ciudad de México.

