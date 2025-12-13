Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_13_at_8_28_26_PM_be3967ce78
Deportes

Reúne Supermaratón de Montaña Tradicional a 400 atletas

En la categoría Varonil General, Juan Valdez demostró un dominio absoluto de la prueba, cruzando la meta con un tiempo impresionante de 8 horas y 20 minutos

  • 13
  • Diciembre
    2025

El 59 Supermaratón de Montaña Tradicional y Auténtico "Comandante Gregorio Garza Leal" concluyó con éxito, coronando a Juan Antonio Valdez Leal y Sara Ivet Hernández Martínez como campeones generales en sus respectivas ramas, tras recorrer 80 kilómetros con meta en el Parque La Huasteca de Santa Catarina.

Campeones generales y tiempos de élite

En la categoría Varonil General, Juan Antonio Valdez Leal demostró un dominio absoluto de la prueba, cruzando la meta con un tiempo impresionante de 8 horas y 20 minutos.

La rama Femenil General fue conquistada por Sara Ivet Hernández Martínez, quien se alzó con la victoria con un tiempo de 9 horas y 56 minutos.

WhatsApp Image 2025-12-13 at 8.28.55 PM.jpeg

El 1er. Comandante Víctor Manuel González Abrego destacó que la "excelente condición física de los participantes y el buen clima" fueron factores cruciales para el desarrollo rápido de la carrera.

Resultados Destacados

El podio general de ambas ramas quedó conformado de la siguiente manera:

1º    Juan Antonio Valdez Leal    8:20:00  |  Sara Ivet Hernández Martínez    9:56:00

2º    Ángel Cervantes Arellano    8:39:00 | Grace Cavazos López    10:54:00

3°   Javier Zagal Avidez 9:34:00  |  Aidé Conde 11:14:00

Disparo de salida y participantes

La tradicional competencia, organizada por el Pentatlón y que reunió alrededor de 400 participantes en seis categorías de ambas ramas, tuvo su emotivo disparo de salida en la Plaza Principal de Santiago.

WhatsApp Image 2025-12-13 at 8.28.55 PM (1).jpeg

El encargado de dar la señal de inicio fue el 1er. Comandante Gregorio Garza Leal, fundador de este Súper Maratón de Montaña que lleva su nombre. Previo al arranque, el Padre Javier Verastegui, párroco de la Iglesia de Villa de Santiago, impartió una bendición a los corredores.

El recorrido de 80 kilómetros puso a prueba la resistencia de los atletas, desde el punto de partida en Santiago hasta la entrada principal de La Huasteca.

Así fue la premiación

La ceremonia de premiación general e individual por categorías (ramas varonil y femenil) se llevará a cabo a las 12:00 horas de este domingo en las instalaciones del Pentatlón, ubicadas en el CARE, Parque Niños Héroes, frente a la fosa de clavados, con entrada por la Av. Manuel L. Barragán.

En la apertura del evento tradicional estuvieron presentes:

Mayor Guardia Nacional Constantino Ulises Santos Salmerón.

Sgto 2. Infantería Jorge Luis Santiago de la Vega, en representación de la 7a. Zona Militar.

WhatsApp Image 2025-12-13 at 8.28.55 PM (2).jpeg

Lic. Alberto Rubio Lumbreras, en representación de la Lic. Melody Falcón, titular del INDE.

Director de Deportes Santiago, Lic Rodolfo Pérez Cruz.

Sub director de Deportes Santiago, Manuel Marroquín González.

Comandante Antonio Robles Alvarado, Director de egresados de NL y Nte de Tamps con representación en la CDMX.

Oficial Rafael Ramírez y Oficial José Cortés, de Egresados Ciudad de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INT_9_853d221958
Intocable conquista la Arena Monterrey con cierre de su gira
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_1328e16964
Se adelanta Navidad con... ¿Otra Final Regia?
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_36_AM_b250d49a8c
Monterrey estrena la 1.ª Copa Gimnástica Dinastía
publicidad

Últimas Noticias

7427bedf_1851_49ff_8c81_caeed045b8f1_714f0f449e
Refuerza San Pedro coordinación de seguridad rumbo a Mundial 2026
sep_a987857df2
SEP recibe distinción Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025
G8_B4z_Br_Wo_AU_5_L_Bq_33fd3b45d6
Amy Schumer anuncia su divorcio tras siete años de matrimonio
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×