Despliegan fiesta cultural en el Pabellón Parque del Agua

El espacio reúne exposiciones, espectáculos, gastronomía típica y emprendimientos locales para mostrar la identidad del estado durante la fiesta futbolera

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración estratégica con las secretarías de Turismo y Economía, además de FIDEFIFA, mantiene abierta la invitación a la ciudadanía para disfrutar de la oferta artística, cultural y comercial en el Foro Cultural del Pabellón Parque del Agua.

Este nuevo espacio público ofrece presentaciones artísticas gratuitas para toda la familia con el objetivo de reunir lo mejor de la cultura, la gastronomía, el emprendimiento y la identidad del estado ante los visitantes nacionales e internacionales que asisten a la justa mundialista.

Al respecto, la Secretaria de Cultura del estado, Melissa Segura Guerrero, expresó que el Nuevo Parque del Agua, ubicado en el municipio de Guadalupe, funciona no solo como un hito de infraestructura ecológica o de captación de lluvia, sino como la principal plataforma de hospitalidad cultural y orgullo identitario de Nuevo León ante el mundo durante este 2026.

Como parte de los atractivos, el espacio alberga la exposición fotográfica internacional “La Unión Europea en la cancha: reflejos de una pasión compartida”, organizada por la Delegación de la Unión Europea en México, la cual reúne imágenes de sus 27 países miembros para destacar cómo el fútbol fomenta valores como la igualdad, el respeto y la convivencia pacífica, exhibiéndose de forma simultánea en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Dentro de la agenda variada e inmersiva que se ofrece, destaca la Esfera Inmersiva, una estructura geodésica de 18 metros de diámetro y nueve metros de altura con capacidad para recibir hasta 300 personas cada 30 minutos en un horario de 13:00 a 23:00 horas.

Esta atracción proyecta un videomapping de seis minutos que toma como punto de partida la figura del círculo para recorrer momentos clave de la historia y cultura regional, abarcando desde los petrograbados de Boca de Potrerillos y danzas de pueblos originarios, hasta las moliendas tradicionales, los crisoles de la industria siderúrgica, los asadores y los estadios contemporáneos. Asimismo, durante las próximas semanas el Foro Cultural continuará presentando música, danza y expresiones escénicas gratuitas de diversas regiones del país.

Por su parte, la Secretaría de Turismo congrega en este punto a los cinco Pueblos Mágicos de la entidad: Santiago, Linares, Bustamante, General Terán y General Zaragoza, los cuales participan con la exhibición y venta de artesanías y productos regionales. A la par, se instaló un Pabellón de Gastronomía Tradicional con sabores emblemáticos de la cocina de Nuevo León, donde se contemplan degustaciones especiales programadas para los días 20, 24 y 29 de junio con el fin de promover la gastronomía local como atractivo turístico. En el rubro económico, la Secretaría de Economía sumó la participación de más de 100 emprendimientos pertenecientes a la comunidad Hecho en Nuevo León, implementando una rotación semanal de expositores para mostrar la innovación de las empresas locales.

Todas las actividades del pabellón se desarrollan en el Nuevo Parque del Agua, situado en la avenida Eloy Cavazos número 47, en Guadalupe, Nuevo Leónl.

La cartelera artística confirmada para el viernes 19 de junio, las actividades incluyen a Fara Fara Nuevo León, Tanguma Jr a las 19:00 horas, el Grupo de Danza Folklórica Redovals a las 20:00 horas y Fusiones Folklor-Crónicas Mexicanas a las 21:00 horas.

Finalmente, el domingo 21 de junio participarán nuevamente Fara Fara Nuevo León, Tanguma Jr. a las 18:00 horas y la Big Band UANL a las 19:00 horas, concluyendo esta parte de la programación el lunes 22 de junio a las 19:00 horas con la presentación del Grupo Tayer.