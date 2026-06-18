Princesa de Japón se reúne con empresarios y diplomáticos en NL

Hisako de Takamado, princesa de Japón arrancó de manera oficial su visita oficial por Nuevo León al participar en una serie de actividades diplomáticas, culturales y deportivas.

La reunión fue organizada por la Cámara de Empresas Japonesas en México y participaron diversas autoridades, empresarios, diplomáticos e integrantes de la comunidad de ese país, con lo que se fortalece la relación entre ambos países.

En su mensaje, la princesa destacó los lazos que se han afianzado entre México y Japón mediante intercambio cultural y cooperación, por lo que consideró que este tipo de visitas ayudan a seguir consolidándolo.

Entre los asistentes a este primer encuentro destacaron el Embajador de Japón, Kozo Honsei y el subsecretario de Inversión del estado, Emmanuel Loo.

Aprovechando su estancia, posteriormente, Hisako de Takamado también se reunió con los jugadores de la selección japonesa quienes se mantienen en concentración de cara al partido del próximo sábado contra Túnez en el Estadio Monterrey.

De hecho, se trata del partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, y en donde ella también estará presente.

Su agenda para las siguientes horas también contempla reuniones con autoridades estatales, entre ellas un encuentro con el gobernador de Nuevo León, así como otras actividades culturales vinculadas al intercambio entre México y Japón.

Además, durante su estancia de cuatro días, la diplomática participará en la inauguración de un espacio temático en el Parque del Agua.

Esto fue revelado en días recientes por el gobernador de Nuevo León, Samuel García que informó que el Parque del Agua contaría con un espacio dedicado a la cultura japonesa,

En ese entonces, el mandatario estatal explicó que uno de los siete lagos que integrarán el nuevo parque será destinado a representar elementos característicos de la cultura japonesa, en el marco de la visita de la princesa Hisako de Takamado.

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