George Russell se proclama ganador del GP de Australia

George Russell, piloto de Mercedes, se quedó con la victoria en el Gran Premio de Australia, carrera que marcó el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1. El británico encabezó un sólido resultado para su escudería, seguido por su compañero Kimi Antonelli, con lo que el equipo logró un 1-2 histórico.

Con este resultado, Mercedes alcanzó su 61º doblete en la historia de la Fórmula 1, algo que no se veía en la categoría desde el Gran Premio de Las Vegas de 2024, cuando un equipo logró ocupar los dos primeros lugares del podio.

Russell se impone tras una intensa batalla

George Russell, quien había conseguido la pole position, no tuvo el mejor arranque y perdió terreno en los primeros metros. Una situación similar vivió el joven italiano Kimi Antonelli, quien tras la salida cayó hasta la séptima posición.

La situación fue aprovechada por Charles Leclerc, piloto de Ferrari, quien logró tomar el liderato desde la primera curva gracias a una salida más rápida. El monegasco protagonizó un intenso duelo con Russell durante las primeras vueltas, intercambiando posiciones mientras ambos buscaban consolidarse al frente de la carrera.

La dinámica cambió en la vuelta 12, cuando se activó el auto de seguridad virtual tras el abandono del Red Bull de Isack Hadjar. En ese momento, Mercedes reaccionó rápidamente y llamó a sus dos pilotos a boxes, una decisión estratégica que terminó marcando el rumbo de la competencia.

Podio para Ferrari y frustración para Leclerc

Tras las paradas en pits y la reorganización del pelotón, Charles Leclerc terminó en la tercera posición, consiguiendo su primer podio con Ferrari desde el Gran Premio de México del año pasado. Sin embargo, el piloto de 28 años expresó su frustración al considerar que tenía opciones de pelear por la victoria.

El monegasco señaló que la escudería italiana perdió una oportunidad importante al no reaccionar con la misma rapidez que Mercedes durante el periodo del auto de seguridad virtual.

Por su parte, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, también piloto de Ferrari, finalizó la carrera en el cuarto lugar.

Inicio complicado para algunos pilotos

La carrera también dejó momentos amargos para varios competidores. Uno de los casos más comentados fue el del australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, quien sufrió un accidente mientras se dirigía a la parrilla de salida.

El incidente ocurrió en la curva cuatro y se habría producido por un posible problema en su unidad de potencia, lo que lo dejó fuera de la competencia antes incluso de que iniciara la carrera, causando la decepción de los aficionados locales.

Cadillac debuta en la Fórmula 1

El Gran Premio de Australia también marcó el debut de Cadillac en la Fórmula 1. En su primera participación dentro de la categoría, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez terminó en la posición 16.

Mientras tanto, su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, concluyó la carrera en el puesto 19, en una jornada complicada para la nueva escudería dentro del campeonato.

