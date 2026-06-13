Alonso y ‘Checo’ Pérez quedan fuera en la Q1 de Barcelona
Fernando Alonso y Sergio Pérez fueron eliminados en la primera ronda de la clasificación del GP de Barcelona-Cataluña de Fórmula Uno
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Junio
2026
El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la clasificación (Q1) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.
Alonso registró el vigésimo segundo tiempo de la sesión con una vuelta de 1:18.815, mientras que Pérez concluyó en la decimonovena posición con un tiempo de 1:17.545, resultados que los dejaron fuera de la lucha por avanzar a la siguiente fase de la clasificación.
Hamilton lidera la Q1
El mejor tiempo de la primera ronda fue para el británico Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón mundial, quien completó los 4.657 metros del trazado catalán en 1:15.625 utilizando neumáticos blandos.
Hamilton superó por 92 milésimas a su compatriota George Russell (Mercedes), mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) finalizó tercero, a 339 milésimas del mejor registro.
Tras la conclusión de la Q1, la actividad continuó con la disputa de la segunda ronda de clasificación (Q2).
Eliminados en la Q1
- 18. Alexander Albon (Williams) – 1:17.424
- 19. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:17.545
- 20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:17.757
- 21. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:18.758
- 22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:18.815
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