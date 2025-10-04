Russell logra 'pole' en clasificación de Gran Premio de Singapur

El piloto británico de Mercedes, George Russell, sorprendió en el circuito de Marina Bay al alcanzar la 'pole position' en el Gran Premio de Singapur con un tiempo de 1:29:15, seguido de Max Verstappen y Oscar Piastri.

Su compañero de equipo, Kimi Antonelli se posicionó en el cuarto lugar de la parrilla. El último lugar de la clasificación es ocupado por Pierre Gasly, después de reportar un problema relacionado con la dirección de su monoplaza.

A pesar de las clasificaciones, es la Escudería de McLaren la favorita para asegurar el título del campeonato de constructores de la F1 2025, con un total de 623 puntos acumulados.

Recordemos que fue en esta pista donde el mexicano Sergio "Checo" Pérez se consolidó como campeón en 2022.





