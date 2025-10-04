Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_72_ddfa2f276c
Deportes

Russell logra 'pole' en clasificación de Gran Premio de Singapur

El británico sorprendió al cronometrar 1:29:15 en su vuelta más rápida. Su compañero Kimi Antonelli se posicionó en el cuarto lugar de la parrilla

  • 04
  • Octubre
    2025

El piloto británico de Mercedes, George Russell, sorprendió en el circuito de Marina Bay al alcanzar la 'pole position' en el Gran Premio de Singapur con un tiempo de 1:29:15, seguido de Max Verstappen y Oscar Piastri.

Su compañero de equipo, Kimi Antonelli se posicionó en el cuarto lugar de la parrilla. El último lugar de la clasificación es ocupado por Pierre Gasly, después de reportar un problema relacionado con la dirección de su monoplaza.

G2a1QgpW0AATMou.jpg

A pesar de las clasificaciones, es la Escudería de McLaren la favorita para asegurar el título del campeonato de constructores de la F1 2025, con un total de 623 puntos acumulados.

Recordemos que fue en esta pista donde el mexicano Sergio "Checo" Pérez se consolidó como campeón en 2022.

i.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

christian_horner_red_bull_295b563121
Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner tras 20 años
aba18649360ad15f9db87ae21f43a81a795d1c46w_6a81e1ebe8
Verstappen gana en Bakú; Sainz logra podio con Williams
max_verstappen_celebrates_his_win_after_the_italian_grand_news_photo_1693752725_6c402ce40f
Verstappen logra pole con vuelta más rápida de la historia
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_80_d8d22f5ae9
Desalojan 40 personas de hospital Infantil por conato de incendio
EH_DOS_FOTOS_79_aee211c37e
Detienen a ex futbolista Omar "N" por abuso sexual infantil
Getty_Images_131859459_20_1_24746fd129
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×