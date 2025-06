Russell gana el GP de Canadá y Antonelli logra su primer podio

George Russell tuvo su mejor carrera de la temporada en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, en la que dominó al tetracampeón del mundo, Max Verstappen, quien nada pudo hacer para superarlo y se conformó con el segundo puesto.

Desafortunadamente para el inglés, su triunfo se vio opacado por el choque entre Oscar Piastri y Lando Norris tras una batalla por la posición que terminó con el británico contra el muro, por lo que la carrera terminó con bandera amarilla.

"That made up for last year" Converting pole position to the race win, George Russell is victorious in Montreal! 👏 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/T0iUlKpJym

"Mr. Consistencia" comenzó la carrera desde la pole position e hizo valer su ventaja manteniendo la posición durante gran parte de la carrera y con un equipo de pits que estuvo en su punto.

Otro que brilló en la carrera fue Andrea Kimi Antonelli, quien no desentonó con su compañero de equipos, incluso peleando por momentos con Verstappen. Pese a esto, terminó en el tercer puesto y logró su primer podio en la Fórmula 1.

Into the wall and out of the race! 😱



Lando Norris apologised for this collision with his teammate Oscar Piastri #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/4FiNVm1hiI