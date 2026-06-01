Russell Wilson apunta a las mesas de análisis tras la NFL

Al parecer, Russell Wilson estaría cada vez más cerca de las mesas de análisis deportivo que del propio emparrillado de la NFL.

Y es que este lunes, la agencia de noticias AP informó que el todavía quarterback se encuentra ultimando con CBS Sports su contrato para convertirse en su nuevo analista previo a los partidos de los domingos.

La agencia citò a una persona con conocimiento de la decisión, y esta aseguró que el contrato no està terminado.

En caso de que se confirme su llegada a CBS, el 10 veces Pro Bowl reemplazaría a Matt Ryan, quien se fue a los Falcons de Atlanta como presidente de operaciones de fútbol americano. Ryan estuvo en “The NFL Today” en 2024 y 2025.

Esto se da a conocer un mes después de que el jugador comentara a The New York Post que estaba sopesando una oferta para unirse a los Jets de Nueva York y ser suplente de Geno Smith.

Wilson jugó 14 temporadas en la NFL, en donde pasó sus primeros 10 años con los Seattle Seahawks y llevó a la franquicia a su primer título de Super Bowl en 2013. Fue traspasado a Denver en 2022, donde pasó dos temporadas. Estuvo con Pittsburgh en 2024 y con los Giants de Nueva York la campaña pasada.

Wilson lanzó para 46,966 yardas, 353 touchdowns y 114 intercepciones a lo largo de su carrera.

Se espera que James Brown, Bill Cowher y Nate Burleson regresen al escritorio de “The NFL Today”.

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