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Deportes

Kimi Antonelli domina el GP de Canadá y firma su cuarta victoria

Con este resultado, Antonelli amplió a 43 puntos su ventaja sobre Russell en el campeonato de pilotos tras cinco fechas disputadas en la temporada 2026

  • 24
  • Mayo
    2026

El piloto italiano Kimi Antonelli consiguió este domingo su cuarta victoria consecutiva en la temporada de Fórmula 1 tras imponerse en un accidentado Gran Premio de Canadá disputado en el Circuit Gilles Villeneuve.

La carrera estuvo marcada por la intensa batalla entre los dos pilotos de Mercedes, Antonelli y George Russell, quienes protagonizaron varios intercambios de liderato durante más de 30 vueltas en medio de condiciones frías y con fuertes ráfagas de viento.

Sin embargo, la pelea por la victoria cambió por completo cuando Russell sufrió una falla en el motor que lo obligó a abandonar la competencia, dejando el camino libre para el joven de apenas 19 años.

Hamilton supera a Verstappen en el cierre

Detrás de Antonelli terminó Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, quien logró rebasar a Max Verstappen en las últimas vueltas para quedarse con el segundo lugar.

Con este resultado, Antonelli amplió a 43 puntos su ventaja sobre Russell en el campeonato de pilotos tras cinco fechas disputadas en la temporada 2026.

El dominio del italiano comenzó después del triunfo de Russell en Australia, ya que posteriormente Antonelli logró victorias consecutivas en China, Japón, Miami y ahora Canadá, consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato.


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