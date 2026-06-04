Russell Wilson anuncia su retiro para darle un giro a su carrera
Se unió a Peyton Manning y Dan Marino como los únicos mariscales de campo en lanzar al menos 20 pases de touchdown en cada una de sus primeras tres temporadas
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Junio
2026
El quarterback Russell Wilson anunció su retiro de la NFL tras aceptar un nuevo empleo, el cual le dará un nuevo giro a su carrera.
De acuerdo con el seleccionado 10 veces al Pro Bowl, mencionó que esta oportunidad llegó hace unos días, por lo que se encuentra muy bendecido de "seguir haciendo lo que más ama".
A través de redes sociales compartió un video, en el que muestra todos los momentos memorables que vivió durante su carrera y agradeció a los equipos que lo vieron triunfar.
Wilson jugó 14 temporadas después de que Seattle lo seleccionó en la tercera ronda del draft de la NFL de 2012 procedente de N.C. State.
Pasó sus primeras 10 temporadas con los Seahawks, a los que condujo a su primer campeonato de Super Bowl en la temporada 2013.
Después lo traspasaron a Denver después de la temporada 2021 y vivió dos años turbulentos con los Broncos antes de jugar una temporada en Pittsburgh y otra con los Giants.
Wilson lanzó para 46,966 yardas, con 353 pases de touchdown y 114 intercepciones.
Se unió a Peyton Manning y Dan Marino como los únicos mariscales de campo en lanzar al menos 20 pases de touchdown en cada una de sus primeras tres temporadas, y es uno de siete quarterbacks seleccionados a 10 Pro Bowls.
Wilson es el único jugador en la historia de la NFL con al menos 30 pases de touchdown y menos de 15 intercepciones en cuatro temporadas consecutivas
¿A qué se dedicará Russell Wilson ahora?
El deportista retirado reemplazará a Matt Ryan, quien se incorporó a los Atlanta Falcons como presidente de operaciones deportivas después de dos temporadas en un reconocido programa de deportes de Estados Unidos.
Wilson se convertirá en comentarista deportivo, a pesar de que se encontraba evaluando ofertas para unirse a los New York Jets.
“Al entrar en este próximo capítulo con CBS Sports y ‘The NFL Today’, me siento muy bendecido de poder seguir haciendo lo que más amo: estar cerca del mejor deport del mundo”, expresó Wilson.
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