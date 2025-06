Sabalenka lamenta oportunidad perdida en final de Roland Garros

Mientras Coco Gauff se tomaba selfies en la cancha Philippe Chatrier para celebrar su triunfo en la arcilla parisina, su oponente en la silla opuesta al árbitro estaba llena de ira y tristeza.

Mientras los oficiales de Roland Garros preparaban la cancha para la ceremonia de entrega de trofeos, Aryna Sabalenka se sentó con la mirada perdida en la distancia antes de tomar una toalla y cubrirse la cara. Y cuando finalmente llegó el momento de hablar, Sabalenka guardó silencio durante un largo momento, como si estuviera al borde de las lágrimas.

La evaluación de su propio desempeño, cuando finalmente tomó el micrófono para dirigirse a la multitud de Roland-Garros, fue implacable.

"Honestamente chicos, este duele mucho", dijo. "Mostrar un tenis tan terrible en la final realmente duele".

La número uno del mundo, Sabalenka, ganó el primer set ya que su enfoque de alto riesgo dio dividendos inicialmente. Pero una vez que Gauff encontró su ritmo, los errores de la bielorrusa se volvieron cada vez más frecuentes y perdió el partido entre las dos jugadoras mejor clasificadas del mundo 6-7 (5), 6-2, 6-4.

Sabalenka logró 37 tiros ganadores, pero terminó el partido con la asombrosa cifra de 70 errores no forzados, en comparación con los 30 de Gauff. Sabalenka también perdió su saque nueve veces.

"Creo que estaba demasiado emocional", dijo. "No me manejé muy bien mentalmente, diría. Así que básicamente eso es todo. Estaba cometiendo errores no forzados. Creo que ella ganó el partido no porque jugara increíble; solo porque cometí todos esos errores desde — como, si lo miras desde afuera, como desde pelotas fáciles."

La decepción fue aún mayor dado que Sabalenka ha trabajado duro para adaptar su juego a la superficie de arcilla a lo largo de los años, y el jueves incluso puso fin a la racha invicta de 26 partidos en el Abierto de Francia de Iga Swiatek en la semifinal.

"Has estado jugando contra muchos oponentes duros, campeona olímpica, Iga, y luego sales y juegas realmente mal", dijo durante su entrevista posterior al partido. "Honestamente, fue el peor tenis que he jugado en los últimos, no sé cuántos meses."

Sabalenka también se quejó de las condiciones climáticas. El techo retráctil sobre la cancha central permaneció abierto durante la final, y Sabalenka estaba visiblemente molesta por las ráfagas de viento que barrían la cancha.

"Las condiciones eran terribles", dijo la tres veces campeona de Grand Slam. "Cuando ella golpeaba la pelota, en algún momento el viento simplemente dejaba que la pelota volara como loca, y sabes, llegaba tarde cada vez."

Esta fue la segunda final de Grand Slam que Sabalenka perdió ante Gauff, después del Abierto de Estados Unidos 2023, donde también ganó el primer set. Sabalenka había ganado su encuentro más reciente en arcilla este año en Madrid y pensó que tenía las armas para vencer a la estadounidense en el escenario más grande.

"Es otra final de Grand Slam difícil contra Coco", dijo Sabalenka. "Otra actuación terrible de mi parte contra Coco en la final. Tengo que dar un paso atrás, mirar esto desde una perspectiva y tratar de finalmente aprender la lección, porque no puedo salir ahí cada vez contra ella en finales de Grand Slam y jugar un tenis tan terrible y dar esas victorias, no fácilmente, pero emocionalmente."

Comentarios