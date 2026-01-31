Elena Rybakina se corona en Australia y derrota a Sabalenka

Elena Rybakina escribió este sábado una de las páginas más importantes de su carrera al conquistar el Abierto de Australia, tras imponerse 6-4, 4-6 y 6-4 a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en una final cargada de intensidad y revancha.

Revancha en Melbourne

La kazaja, quinta cabeza de serie, se desquitó así de la derrota sufrida ante la bielorrusa en la final del primer Grand Slam del año en 2023.

En aquella ocasión ganó el primer set, pero terminó cediendo el título en tres mangas.

Esta vez, el desenlace fue distinto. Rybakina rompió el servicio de Sabalenka en el primer juego del partido y se adjudicó el set inicial.

Aunque perdió el segundo parcial, supo reaccionar en el momento clave.

Remontada y punto final

En el set definitivo, Rybakina llegó a estar 3-0 abajo, pero encadenó cinco juegos consecutivos que le dieron el control del duelo.

Selló la victoria con un ace en su primer punto de campeonato, desatando la celebración en Melbourne Park.

Segundo Grand Slam para Rybakina

Con este triunfo, Rybakina suma su segundo título de Grand Slam, tras haberse consagrado en Wimbledon en 2022.

En su anterior final en Australia, era la única de las protagonistas que ya contaba con un “major” en su palmarés.

Mientras Sabalenka consolidó su dominio con tres títulos grandes, incluidos los Abiertos de Australia y Estados Unidos de 2024 y 2025, Rybakina atravesó un periodo de resultados irregulares y no había vuelto a disputar una final de esta magnitud hasta ahora.

En Melbourne, finalmente, encontró la redención.

