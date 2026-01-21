Sabalenka, Gauff y Alcaraz avanzan a tercera ronda en Australia

Aryna Sabalenka y Coco Gauff, dos de las tres principales cabezas de serie del Abierto de Australia, avanzaron este miércoles a la tercera ronda del torneo, al igual que el máximo favorito del cuadro masculino, el español Carlos Alcaraz.

Sabalenka, número uno del mundo, derrotó a la china Bai Zhouxuan por 6-3 y 6-1 en la Arena Rod Laver, mientras que Gauff, tercera preclasificada, superó con autoridad a la zurda serbia Olga Danilovic por 6-2 y 6-2 en la cancha Margaret Court.

Alcaraz supera una dura prueba

Carlos Alcaraz venció al alemán Yannick Hanfmann en un partido exigente que se resolvió por 7-6 (4), 6-3 y 6-2. El español reconoció la dificultad del encuentro.

“Sabía que iba a jugar muy bien. Conocía su nivel, pero ha sido más difícil de lo que pensaba”, dijo Alcaraz, quien destacó la potencia de los golpes de su rival.

A sus 22 años, el murciano busca su primer título en Melbourne Park para convertirse en el hombre más joven en completar el Grand Slam de su carrera.

Sabalenka apunta a otro gran paso

La bielorrusa, campeona del Abierto de Australia en 2023 y 2024, persigue su quinto título de Grand Slam en individuales, tras haber ganado también dos Abiertos de Estados Unidos.

En el duelo ante Bai, Sabalenka necesitó siete puntos de set para cerrar el primer parcial, antes de dominar el segundo.

“Fue un oponente complicado, especialmente en el primer set”, señaló Sabalenka, que incluso intentó variar su juego con saque y volea.

En la siguiente ronda se medirá con Anastasia Popapova, quien eliminó a la ex campeona del US Open Emma Raducanu.

Gauff y otros resultados destacados

Gauff, campeona de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, busca superar por primera vez las semifinales en Australia.

Su triunfo ante Danilovic fue sólido y sin sobresaltos.

En otros resultados, la ucraniana Elina Svitolina, duodécima cabeza de serie, derrotó a Linda Klimovicova por 7-5 y 6-1.

En el cuadro masculino, el argentino Francisco Cerúndolo venció con claridad a Damir Dzumhur, mientras que Daniil Medvedev y Andrey Rublev también avanzaron tras partidos exigentes.

La turca Zeynep Sönmez avanzó a la tercera ronda tras vencer a Anna Bondar por 6-2 y 6-4, en un partido disputado en una cancha exterior colmada por aficionados de la comunidad turca de Melbourne.

“Me sentí como en casa, el ruido era increíble”, dijo Sönmez, una de las historias destacadas de la jornada en el Abierto de Australia.

