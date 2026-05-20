Auténticos Tigres de la UANL tienen un apellido: Cobas

Si el futuro de los Auténticos Tigres pudiera resumirse en un apellido, sin duda, ese sería Cobas.

Ramón, Rogelio y Leo son tres hermanos que se forjaron en los emparrillados de la Monterrey Football League (MFL) y ahora son parte del programa de la UANL.

La historia de los Cobas Sánchez es muy particular: los tres se desempeñan como quarterbacks y, con base en su talento y proyecciones de sus coaches, se espera que en unos años más, los tres compitan entre sí por ser los titulares en Liga Mayor, un hecho inédito desde la fundación del programa en 1943.

A sus 18 años, Ramón ya está en Liga Mayor, cuando aún pudiera estar jugando en Intermedia, mientras que Roy y Leo, quienes aún están en la secundaria, son parte del equipo de Juvenil.

“Ramón, Rogelio y Leo definitivamente son tres grandes jugadores y aún mejores personas. Son chavos muy centrados que, si continúan enfocados en su desarrollo personal y atlético, llegarán muy lejos y le darán grandes alegrías al programa de Auténticos Tigres”, dijo el coach Antonio Zamora.

El futbol americano siempre ha sido parte de la familia; Ramón, el padre de los Cobas, jugó en los Pegasos de Arquitectura de la UANL en su época de estudiante… y le heredó su pasión a sus hijos.

Liz Sánchez, mamá de los jugadores, es su principal fan en las tribunas, desde donde mira con orgullo a sus hijos.

“Es un orgullo, pero también nervios, emoción, adrenalina y hasta nostalgia al mismo tiempo. Se siente especial escuchar sus nombres juntos, ver cómo celebran una buena jugada o cómo se levantan después de un golpe”, dice Liz.

“Y aunque nadie lo diga mucho, también se siente un nudo en la garganta, porque sabes que esos momentos pasan rápido y algún día vas a extrañar el ruido de las gradas, los uniformes tirados en casa y las noches de juego”, agregó.

“Me siento muy especial porque, además de ser mis hermanos, también son mis ejemplos dentro y fuera del campo. Compartir esto con ellos es algo que disfruto muchísimo”, dijo el quarterback de Auténticos Tigres, Leo Cobas.

RAMÓN COBAS

¿Qué le aprendes a Leo y Roy?

“De Roy aprendo mucho el liderazgo y la manera en que toma control del juego siendo quarterback. Tiene mucha seguridad y carácter dentro del campo. De Leo admiro la disciplina y las ganas que tiene siempre de mejorar, aunque todavía está chico. Los dos me motivan a seguir creciendo como jugador y como persona”.

¿Te visualizas jugando con tus hermanos en Liga Mayor?

“Sí, claro. Sería un sueño poder coincidir los tres en Liga Mayor representando a Auténticos Tigres. Sería algo muy especial para nosotros y para mi familia, porque sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de este camino”.

ROGELIO COBAS

¿Qué le aprendes a Ramón y Leo?

“Admiro la disciplina y el liderazgo que Ramón tiene en el campo y lo bueno que era en los momentos ‘clutch’. De Leo, que siempre quiere aprender, su inteligencia, la capacidad atlética que tiene y su precisión”.

LEO COBAS

¿Qué le aprendes a Ramón y Roy?

“De Ramón aprendo mucho el liderazgo y la disciplina, y de Roy la confianza y la manera de nunca rendirse en un juego. Me gustaría tener la calma de Ramón en momentos difíciles y la intensidad con la que Roy juega cada partido”.

¿Te visualizas jugando con tus hermanos en Liga Mayor?

“Sí, claro. Sería un sueño poder jugar juntos en Liga Mayor y representar a nuestra familia haciendo lo que más nos gusta”.

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