Antonio Sánchez brillará en el Día Mundial del Jazz de la Unesco

El baterista mexicano Antonio Sánchez será una de las figuras principales en la celebración del Día Mundial del Jazz, que se llevará a cabo el próximo 30 de abril en Chicago, una ciudad clave en la historia del género.

Reconocido a nivel internacional por su innovadora banda sonora en la película Birdman, dirigida por Alejandro González Iñárritu, Sánchez formará parte del elenco estelar que encabezará esta conmemoración organizada por la Unesco.

La decimoquinta edición del evento reunirá a destacados artistas del jazz mundial como Gregory Porter, James Morrison, Tiger Okoshi, Mandisi Dyantyis y Mino Cinélu.

La programación fue elaborada junto al Herbie Hancock Institute of Jazz, consolidando el carácter internacional del encuentro.

Trayectoria de un referente del jazz

Nacido en la Ciudad de México, Antonio Sánchez es considerado uno de los bateristas más influyentes del jazz contemporáneo.

Inició su formación musical desde temprana edad y perfeccionó su técnica en instituciones como el Berklee College of Music, antes de consolidar su carrera en Nueva York.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con figuras de talla mundial como Chick Corea, Gary Burton y Charlie Haden, además de formar parte durante años del Pat Metheny Group, con quienes obtuvo múltiples premios.

Su trabajo en “Birdman” destacó por estar compuesto únicamente con batería, una propuesta innovadora que le valió reconocimiento internacional y premios, incluidos premios Grammy.

Chicago, epicentro del jazz

La elección de Chicago como sede responde a su papel histórico en el desarrollo del jazz, al haber sido hogar de leyendas como Louis Armstrong, King Oliver y Jelly Roll Morton.

El director general de la Unesco, Khaled El-Enany, destacó que esta celebración reafirma el jazz como un lenguaje universal capaz de unir culturas, generaciones y sociedades.

Desde su creación en 2011, el Día Mundial del Jazz promueve valores como la paz, el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad, reuniendo a artistas y audiencias de todo el mundo.

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