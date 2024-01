Santiago de la Fuente se Corona Campeón del LAAC 2024

El golfista mexicano Santiago de la Fuente ha conquistado la edición 2024 del Latin America Amateur Championship, llevada a cabo en el Santa María Golf Club de Ciudad de Panamá, Panamá. De la Fuente cerró el torneo con una tarjeta de -10 bajo par después de cuatro rondas, asegurando así su triunfo sobre su compatriota Omar Morales.

Con esta victoria, Santiago de la Fuente obtiene el privilegio de participar en el Masters 2024, que se celebrará en abril en el prestigioso campo de Augusta National. Además, se ganó el derecho de competir en la edición 152 de The Open y el US Open 124 en Pinehurst No.2, lo que significa que jugará tres de los cuatro Majors de la temporada.

